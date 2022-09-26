Впрочем, многие ошибались и недооценивали степень безумия путина. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Вероятность ядерной войны есть, хоть и небольшая

По его словам, изначально абсолютным абсурдом было оккупировать Крым в 2014 году. А еще большей нелепостью стало полномасштабное вторжение на территорию нашего государства 24 февраля. Кроме того, частичной мобилизацией российский президент фактически "объявил войну" гражданам страны-агрессора.

"Прогнозировать такие глупости довольно трудно, потому что это безумие", – заметил российский оппозиционный журналист.

Он (путин – 24 канал) находится в параллельной реальности, поэтому вероятность ядерной войны все же есть. Она небольшая, но есть. Это скидка на безумие,

– рассказал Яковенко.

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Каким будет ответ США

По словам Яковенко, вероятно, США дадут Украине дальнобойную артиллерию и ракеты, чтобы противостоять ядерным угрозам россии. Кроме того, он подчеркнул, что не нужно недооценивать разрушительную силу современного оружия по сравнению с ядерным.

Возможен ответный удар, и даже превентивный по целому ряду российских военных и объектов управления, не уступающий разрушительной силе ядерного оружия,

– предположил российский оппозиционный журналист.

Так, высшее американское руководство довело до сведения путина, если российский президент решится применить ядерное оружие против нашего государства – ответный удар будет сокрушительным.

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