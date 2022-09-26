Впрочем, многие ошибались и недооценивали степень безумия путина. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
Обратите внимание Возможные непубличные варианты ответа на ядерный удар, о которых не говорят, – политтехнолог
Вероятность ядерной войны есть, хоть и небольшая
По его словам, изначально абсолютным абсурдом было оккупировать Крым в 2014 году. А еще большей нелепостью стало полномасштабное вторжение на территорию нашего государства 24 февраля. Кроме того, частичной мобилизацией российский президент фактически "объявил войну" гражданам страны-агрессора.
"Прогнозировать такие глупости довольно трудно, потому что это безумие", – заметил российский оппозиционный журналист.
Он (путин – 24 канал) находится в параллельной реальности, поэтому вероятность ядерной войны все же есть. Она небольшая, но есть. Это скидка на безумие,
– рассказал Яковенко.
Яковенко предположил, применит ли путин ядерное оружие: смотрите видео
Каким будет ответ США
По словам Яковенко, вероятно, США дадут Украине дальнобойную артиллерию и ракеты, чтобы противостоять ядерным угрозам россии. Кроме того, он подчеркнул, что не нужно недооценивать разрушительную силу современного оружия по сравнению с ядерным.
Возможен ответный удар, и даже превентивный по целому ряду российских военных и объектов управления, не уступающий разрушительной силе ядерного оружия,
– предположил российский оппозиционный журналист.
Так, высшее американское руководство довело до сведения путина, если российский президент решится применить ядерное оружие против нашего государства – ответный удар будет сокрушительным.
Мир реагирует на ядерные угрозы россии: что известно
- Страны Запада уже разрабатывают план действий, чтобы быстро отреагировать, если россия применит ядерное оружие против Украины. Однако наши партнеры сомневаются, что владимир путин реализует свои ядерные угрозы.
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил путина о серьезных последствиях применения ядерного и химического оружия. Американский лидер подчеркнул, что ответ Соединенных Штатов изменит формат войны.
- 25 сентября стало известно, что российское руководство получило новое предупреждение от США. В нем говорилось, что страна-агрессор столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. США и партнеры заявляют, что "дадут решительный ответ" кремлю.
- На ядерные угрозы российского президента отреагировал и Папа Римский Франциск. Во время утреннего выступления на еженедельной всеобщей аудиенции понтифик назвал мысли о ядерном оружии безумием. Однако в своей речи не назвал конкретно россию или путина.