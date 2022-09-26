Удар по Україні не спровокує аналогічну відповідь Заходу

Партнери України сумніваються, що владімір путін реалізує свої ядерні погрози. Також, за даними видання, висловлювання агресора не символізують про зміну ядерної стратегії кремля.

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При цьому Захід підвищує стеження та стримування.

Якщо він думає, що загроза мала схилити Україну до капітуляції або поступок 20% своєї території, або залякати всіх нас від подальшої допомоги Україні – сталося протилежне,

– мовиться у повідомленні.

Два джерела видання заявили, що ядерний удар по Україні навряд чи спровокує аналогічну відповідь із боку країн Заходу. Швидше за все вони схвалять звичайні військові заходи у відповідь.

Слова путіна про те, що він "не блефує" на темі ядерної зброї ймовірніше означають спробу перехопити ініціативу після невдач на полі бою. Після псевдореферендумів росіяни хочуть демонструвати війну в Україні як "оборону".

Країни-члени НАТО вже нібито передали кремлю приватне повідомлення, у якому розповіли про масштаби дій у відповідь на застосування ядерної зброї. Вони вважають, що погроза відплати буде найкращим стримуванням агресора. Крім того, США нібито обговорили з Україною можливі сценарії.

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Загалом логістика розгортання ядерної зброї є складною і потребує багато часу. Західні розвідувальні супутники можуть легко виявити відповідний процес. Це означає, що росія зробить лише кілька кроків, перш ніж дійде до фактичного застосування зброї. За це час Захід скоригує свою готовність.

Зеленський не думає, що путін блефує

Поки західні чиновники сумніваються у серйозності намірів путіна, президент Володимир Зеленський дотримується іншої думки. У інтерв'ю глава держави зауважив, що раніше очільник кремля міг блефувати, однак зараз його слова, ймовірно, серйозні. Тому світ має зробити все, щоб стримати агресора.

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