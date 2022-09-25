Журналістка запитала Зеленського, чи вважає він блефом ядерні погрози путіна. Глава держави відповів, що раніше путін міг блефувати, а зараз це може бути реальністю.

Важливо США попередили росію, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою

Зеленський нагадав, що росіяни окупували Енергодар та Запорізьку АЕС. Там 6 енергоблоків. Потім загарбники почали обстрілювати Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері.

Він хоче залякати увесь світ. Не думаю, що він блефує. Думаю, світ стримує цю загрозу,
– зазначив президент.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має продовжувати тиснути на путіна і не дати йому продовжити.

Ядерні погрози путіна: що відомо

  • Російський диктатор у своєму зверненні вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Він заявив, що росія використає усі наявні засоби нібито для "свого захисту".
  • У НАТО відреагували, що росію чекають "важкі наслідки", якщо вона дійсно використає ядерну зброю.
  • Лідер європейської дипломатії Жозеп Боррель переконаний, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна.
  • США попередили російське керівництво, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою.

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