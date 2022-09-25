Журналістка запитала Зеленського, чи вважає він блефом ядерні погрози путіна. Глава держави відповів, що раніше путін міг блефувати, а зараз це може бути реальністю.
Важливо США попередили росію, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою
Зеленський нагадав, що росіяни окупували Енергодар та Запорізьку АЕС. Там 6 енергоблоків. Потім загарбники почали обстрілювати Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері.
Він хоче залякати увесь світ. Не думаю, що він блефує. Думаю, світ стримує цю загрозу,
– зазначив президент.
Він наголосив, що міжнародна спільнота має продовжувати тиснути на путіна і не дати йому продовжити.
Ядерні погрози путіна: що відомо
- Російський диктатор у своєму зверненні вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Він заявив, що росія використає усі наявні засоби нібито для "свого захисту".
- У НАТО відреагували, що росію чекають "важкі наслідки", якщо вона дійсно використає ядерну зброю.
- Лідер європейської дипломатії Жозеп Боррель переконаний, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна.
- США попередили російське керівництво, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою.
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