Журналістка запитала Зеленського, чи вважає він блефом ядерні погрози путіна. Глава держави відповів, що раніше путін міг блефувати, а зараз це може бути реальністю.

Важливо США попередили росію, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою

Зеленський нагадав, що росіяни окупували Енергодар та Запорізьку АЕС. Там 6 енергоблоків. Потім загарбники почали обстрілювати Південноукраїнську АЕС. Снаряд впав за 300 метрів від станції, у будівлі повилітали вікна й двері.

Він хоче залякати увесь світ. Не думаю, що він блефує. Думаю, світ стримує цю загрозу,

– зазначив президент.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має продовжувати тиснути на путіна і не дати йому продовжити.

Ядерні погрози путіна: що відомо

Російський диктатор у своєму зверненні вкотре пригрозив світу ядерною зброєю. Він заявив, що росія використає усі наявні засоби нібито для "свого захисту".

У НАТО відреагували, що росію чекають "важкі наслідки", якщо вона дійсно використає ядерну зброю.

Лідер європейської дипломатії Жозеп Боррель переконаний, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна.

США попередили російське керівництво, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою.

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