Журналистка спросила Зеленского, считает ли он блефом ядерные угрозы путина. Глава государства ответил, что раньше путин мог блефовать, а сейчас это может быть реальностью.

Важно США предупредили россию, что применение ядерного оружия станет для него катастрофой

Зеленский напомнил, что россияне оккупировали Энергодар и Запорожскую АЭС. Там 6 энергоблоков. Затем захватчики начали обстреливать Южноукраинскую АЭС. Снаряд упал в 300 метрах от станции, в здании вылетели окна и двери.

Он хочет запугать весь мир. Не думаю, что он блефует. Думаю, мир сдерживает эту угрозу,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно продолжать давить на путина и не дать ему продолжить.

Ядерные угрозы путина: что известно

Российский диктатор в своем обращении в очередной раз пригрозил миру ядерным оружием. Он заявил, что россия использует все имеющиеся средства якобы для "своей защиты".

В НАТО отреагировали, что россию ждут "тяжелые последствия", если она действительно использует ядерное оружие.

Лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель убежден, что ЕС должен серьезно отнестись к угрозам путина.

США предупредили российское руководство, что применение ядерного оружия станет для него катастрофой.

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