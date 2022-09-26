Маючи зброю та людські ресурси, путін намагається хоч якось затягнути війну. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Експерт зазначив, що рішення провести "референдуми" на українських територіях і оголошення мобілізації спрямовані лише на те, щоб розпочати психологічну атаку на світ, шантажуючи всіх ядерною зброєю.

Путін не має нічого, що він міг би протиставити світові, який допомагає Україні та запровадив проти росії санкції. Він зараз наче вовк, обставлений "червоними прапорцями" і загнаний у пастку. Все, що йому залишилося – це шантажувати світ ядерною війною. Не може бути одночасно і мобілізація, і реальне застосування ядерних сил у бойовій готовності,

– пояснив оглядач.

На його думку, мобілізація у росії показує, що через цей процес путін сьогодні до жодного ядерного апокаліпсису не готовий.

"Він не хоче вмирати. Ця мобілізація має на меті затягування війни, щоб взяти Україну та світову спільноту на виснаження. Росія перейшла до будівництва ешелонованої оборони, яку "в лоб" не візьмеш. Тому вони хочуть затягнути все і показати, що війна може тривати дуже довго, що росія має ресурси, у тому числі людські та зброю", – додав опозиціонер.

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За його словами, росія вже не має сучасної зброї, але її все одно багато, "вона сіє руйнування та смерть".

"Російський військово-промисловий комплекс працює у три зміни з одним вихідним, а може й вихідних немає. Вони там розгорнули військове виробництво: патрони, снаряди, міни, стволи, гармати, бронемашини. Що можуть, те роблять. Це дає право свідчити, що наразі загрози реального застосування ядерної зброї не існує", – резюмував Гудков.

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