Якщо путін наважиться на ядерний удар, постраждати може не Україна, а одна з країн НАТО. Про це 24 каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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Погрози масовим знищенням

Експерт переконаний, що на сьогодні у росії залишиться єдиний політичний інструмент на міжнародній арені – це застосування ядерної зброї.

До цього доволі серйозно відносяться зокрема США. Якщо путін справді відірваний від реальності й коли він думає, що "якщо у світі не буде росії, то навіщо цей світ", я допускаю, що він може застосувати ядерну зброю. І застосувати він її може щодо однієї з країн-членів НАТО,

– пояснив Вігірінський.

За його словами, у такій ситуації важливо розуміти, що буде після цього з росією та якою буде відповідь цивілізованих країн.

"Якщо путін є розбійником, який може застосовувати ядерну зброю щодо тих країн, які нею не володіють, або які взяли зобов'язання й не атакували росію, то росія є тією країною, яку цієї ядерної зброї треба позбавити. Це має бути кінцевий результат, позаяк кремль погрожує зброєю масового знищення", – додав оглядач.

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Кремлівські обіцянки

Аналітик зауважив, що заяви путіна щодо псевдореферендумів та мобілізації не можна зіставити з тими словами, які він озвучував "дружнім" москві країнам та урядам на саміті ШОС.

Він з ними торгує і має певні фінансові відносини. Все йде доволі поступово. Зокрема, Казахстан, Вірменія та Туреччина й окремі банки вже відмовляються обслуговувати російську платіжну систему "мір". В міру російського загострення і "посилення" позиції, базованій на своєму світогляді, путін фактично підставляє ті країни, на основі яких функціонує російська економіка,

– вважає політолог.

На його думку, Китай та Індія просто не можуть не реагувати на факт "приєднання" до росії нових територій, якщо вони закликають до того, щоб припинити війну проти України.

"Путін свідомо йде на загострення. Він йде всупереч інтересам тих країн, яких москва вважає союзниками й розраховує на їхню підтримку. Тоді росія буде одинокою, з закритими ринками, закритими кордонами, з відсутністю партнерів, з якими можна проводити торговельні операції. Росія не настільки сильна, як путіну здається", – резюмував Вігірінський.

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