Если путин решится на ядерный удар, пострадать может не Украина, а одна из стран НАТО. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.
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Угрозы массового поражения
Эксперт убежден, что на сегодняшний день в россии останется единственный политический инструмент на международной арене – это применение ядерного оружия .
К этому довольно серьезно относятся, в частности, США. Если путин действительно оторван от реальности и когда он думает, что "если в мире не будет россии, то зачем этот мир", я допускаю, что он может применить ядерное оружие. И применить он его может в отношении одной из стран-членов НАТО,
– объяснил Вигиринский.
По его словам, в такой ситуации важно понимать, что будет после этого с россией и каким будет ответ цивилизованных стран.
"Если путин является разбойником, который может применять ядерное оружие в отношении тех стран, которые им не владеют, или которые взяли обязательства и не атаковали россию, то рф является той страной, которую этого ядерного оружия нужно лишить. Это должен быть конечный результат, поскольку кремль угрожает оружием массового уничтожения», – добавил обозреватель.
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Кремлевские обещания
Аналитик отметил, что заявления путина о псевдореферендумах и мобилизации нельзя сопоставить с теми словами, которые он озвучивал "дружественным" москве странам и правительствам на саммите ШОС.
Он с ними торгует и имеет некоторые финансовые отношения. Все идет достаточно постепенно. В частности, Казахстан, Армения и Турция и отдельные банки уже отказываются обслуживать российскую платежную систему "мир". По мере российского обострения и "ужесточения" позиции, основанной на своем мировоззрении, путин фактически подставляет те страны, на основе которых функционирует российская экономика,
– считает политолог.
По его мнению, Китай и Индия просто не могут не реагировать на факт "присоединения" к россии новых территорий, если они призывают к тому, чтобы прекратить войну против Украины.
Путин сознательно идет на обострение. Он идет вопреки интересам тех стран, которых москва считает союзниками и рассчитывает на их поддержку. Тогда россия будет одинокой, с закрытыми рынками, закрытыми границами, с отсутствием партнеров, с которыми можно проводить торговые операции. Россия не настолько сильна, как путину кажется", – резюмировал Вигиринский.
Кремль угрожает "ядершей": последние новости
- Накануне российские пропагандистки захарова и скабеева начали истерить о "красных линиях" и "ударах по Берлину". По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, это "глупые "бабские" ультиматумы".
- В то же время президент США Джо Байден 17 сентября предупредил владимира путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент россии владимир путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе путин может объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж путина, назвав слова главы кремля "безумием".
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