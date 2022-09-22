Если путин решится на ядерный удар, пострадать может не Украина, а одна из стран НАТО. Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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Угрозы массового поражения

Эксперт убежден, что на сегодняшний день в россии останется единственный политический инструмент на международной арене – это применение ядерного оружия .

К этому довольно серьезно относятся, в частности, США. Если путин действительно оторван от реальности и когда он думает, что "если в мире не будет россии, то зачем этот мир", я допускаю, что он может применить ядерное оружие. И применить он его может в отношении одной из стран-членов НАТО,

– объяснил Вигиринский.

По его словам, в такой ситуации важно понимать, что будет после этого с россией и каким будет ответ цивилизованных стран.

"Если путин является разбойником, который может применять ядерное оружие в отношении тех стран, которые им не владеют, или которые взяли обязательства и не атаковали россию, то рф является той страной, которую этого ядерного оружия нужно лишить. Это должен быть конечный результат, поскольку кремль угрожает оружием массового уничтожения», – добавил обозреватель.

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Кремлевские обещания

Аналитик отметил, что заявления путина о псевдореферендумах и мобилизации нельзя сопоставить с теми словами, которые он озвучивал "дружественным" москве странам и правительствам на саммите ШОС.

Он с ними торгует и имеет некоторые финансовые отношения. Все идет достаточно постепенно. В частности, Казахстан, Армения и Турция и отдельные банки уже отказываются обслуживать российскую платежную систему "мир". По мере российского обострения и "ужесточения" позиции, основанной на своем мировоззрении, путин фактически подставляет те страны, на основе которых функционирует российская экономика,

– считает политолог.

По его мнению, Китай и Индия просто не могут не реагировать на факт "присоединения" к россии новых территорий, если они призывают к тому, чтобы прекратить войну против Украины.

Путин сознательно идет на обострение. Он идет вопреки интересам тех стран, которых москва считает союзниками и рассчитывает на их поддержку. Тогда россия будет одинокой, с закрытыми рынками, закрытыми границами, с отсутствием партнеров, с которыми можно проводить торговые операции. Россия не настолько сильна, как путину кажется", – резюмировал Вигиринский.

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