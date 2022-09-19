Ведь российский президент самостоятельно принимает решение. Об этом 24 каналу рассказал журналист-международник и член правления Украинской ассоциации китаеведов Алексей Коваль.

Интересно Путин растерян, у него остался единый план, – аналитик

России будут диктовать условия сотрудничества

Это очень четко показывает позицию его партнеров, на которых он полагался. Так, они, вероятно, не будут оказывать ему поддержку, на которую он рассчитывает.

Проблема в другом – обе страны (Китай и Индия – 24 канал) до сих пор поддерживают россию экономически – они покупают энергоносители,

– заметил журналист-международник.

По его мнению, сейчас происходит "поворот" россии в Азии и она будет там искать партнеров, поэтому будет сдавать определенные свои позиции. То есть не страна-агрессор будет диктовать условия сотрудничества своим партнерам, а наоборот.

Коваль отметил, что Украина станет таким раздражающим фактором в отношениях россии с Китаем и Индией, если страна-агрессор не прекратит войну против нашего государства.

Коваль прокомментировал заявление премьера Индии о войне в Украине: смотрите видео

Индии нужна дешевая российская нефть

Страны "Большой семерки" приняли решение об установлении предельной цены на российскую нефть. Кроме того, Евросоюз принял решение в любом случае с 1 января 2023 года отказываться от нефти страны-агрессора.

Политтехнолог Михаил Шейтельман пояснил, что после установления граничной цены фактически вся дешевая нефть достанется странам третьего мира. Именно поэтому в Индии все же рассматривают поддержку установления лимитов.

"Получается, всю эту дешевую нефть получит Индия. Китай не получит, потому что ему по закону нельзя закупать больше 15% у одного источника, то есть у россии. Ну вот страны третьего мира все и будут получать эту дешевую нефть, поэтому они фактически поддерживают эту санкцию", – объяснил политтехнолог.

Добавим, что страна-агрессор пытается обходить введенные против нее санкции из-за вторжения в наше государство. И в этом ей помогают "союзники", в том числе Индия. США пытаются убедить страну не помогать россии. К сожалению, пока безрезультатно, ведь Индия имеет возможность заполнять свои резервы.