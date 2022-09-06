Сколько денег потеряет россия

Несложно посчитать, что доходы россии после установления лимитированной цены существенно снизятся. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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К примеру, если взять приблизительные цифры и предположить, что сейчас рыночная цена на баррель российской нефти составляет около 100 долларов, а себестоимость добычи – 30 долларов, то россия зарабатывает 70 долларов с каждого барреля.

Если же установить предельную цену на уровне 50 долларов, то россияне будут зарабатывать всего 20. То есть прибыль россиян упадет в 3,5 раза при снижении цены вдвое.

Вот так эта математика работает, поэтому действительно убийственный эффект,

– объяснил Шейтельман.

Политтехнолог считает, что россия может повторить судьбу Ирака, когда он сначала захватил Кувейт, а затем международная коалиция его уволила. Тогда для Ирака также установили фиксированную цену на продажу нефти, а разница между рыночной и предельной ценой шла на восстановление Кувейта.

"После войны у нас будет такая же ситуация – россия будет продавать по 40, а эти 60 будут идти в Украину или какой-нибудь международный институт на восстановление Украины, на так называемый "план Маршала", – считает он.

Кому выгодна дешевая российская нефть

Поскольку Евросоюз принял решение в любом случае с 1 января 2023 года отказаться от российской нефти, после установления предельной цены фактически вся дешевая нефть достанется странам третьего мира. Именно поэтому в Индии все же рассматривают поддержку установления лимитов.

"Получается, всю эту дешевую нефть получит Индия. Китай не получит, потому что ему по закону нельзя закупать более 15% у одного источника, то есть россии. Ну вот страны третьего мира все и будут получать эту дешевую нефть, поэтому они фактически поддерживают эту санкцию", – объяснил политтехнолог.

Вместе с тем Шейтельман считает, что вслед за G7 такое же решение рано или поздно примут в ЕС и США, и на страны третьего мира начнется давление вторичными санкциями.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал решение G7. Он подчеркнул, что продажа нефти и нефтепродуктов на 30 – 40% наполняет бюджет страны-агрессора, а значит, в значительной степени финансирует войну против Украины.

По его словам, начало ценового ограничения в декабре сократит доходы россии от экспорта нефти на 50%, а в феврале – на все 75%.