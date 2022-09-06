Скільки грошей втратить росія

Нескладно порахувати, що прибутки росії після встановлення лімітованої ціни суттєво знизяться. Про це 24 каналу розказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Наприклад, якщо взяти приблизні цифри і припустити, що зараз ринкова ціна на барель російської нафти складає близько 100 доларів, а собівартість видобутку – 30 доларів, то росія заробляє 70 доларів з кожного бареля.

Якщо ж встановити граничну ціну на рівні 50 доларів, росіяни зароблятимуть лише 20. Тобто прибуток росіян впаде у 3,5 раза при зниженні ціни удвічі.

Ось так ця математика працює, тому дійсно вбивчий ефект,

– пояснив Шейтельман.

Політтехнолог вважає, що росія може повторити долю Іраку, коли він спершу захопив Кувейт, а потім міжнародна коаліція його звільнила. Тоді для Іраку також встановили фіксовану ціну для продажу нафти, а різниця між ринковою та граничною ціною йшла на відновлення Кувейту.

"Після війни у нас буде така ж ситуація – росія продаватиме по 40, а ці 60 будуть йти в Україну чи якусь міжнародну інституцію на відновлення України, на так званий "план Маршала", – вважає він.

Кому вигідна дешева російська нафта

Оскільки Євросоюз прийняв рішення в будь-якому випадку з 1 січня 2023 року відмовлятися від російської нафти, після встановлення граничної ціни фактично уся дешева нафта дістанеться країнам третього світу. Саме тому в Індії все ж таки розглядають підтримку встановлення лімітів.

"Виходить, усю цю дешеву нафту отримає Індія. Китай не отримає, тому що йому за законом не можна закупляти більше ніж 15% в одного джерела, тобто у росії. Ну ось країни третього світу всі й отримуватимуть цю дешеву нафту, тому вони фактично підтримують цю санкцію", – пояснив політтехнолог.

Разом з тим, Шейтельман вважає, що вслід за G7 таке ж рішення рано чи пізно приймуть в ЄС та США, і на країни третього світу почнеться тиск вторинними санкціями.

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В ОП пояснили, чому рішення "Великої сімки" про обмеження ціни на російську нафту важливе

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував рішення G7. Він наголосив, що продаж нафти та нафтопродуктів на 30 – 40% наповнює бюджет країни-агресорки, а отже – значною мірою фінансує війну проти України.

За його словами, початок цінового обмеження у грудні скоротить доходи росії від експорту нафти на 50%, а в лютому – на всі 75%.