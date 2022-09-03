Про це 24 каналу повідомив економіст Олег Пендзин. За його словами, це обмеження стосуватиметься не лише країн Євросоюзу, а й загалом усього світу.

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Ситуація на ринку нафтопродуктів після 6 пакету санкцій

Пендзин нагадав, що 6 пакет санкцій Євросоюзу проти москви забороняв із кінця цього року закупівлю російської нафти, а з лютого 2023 року – нафтопродуктів із російської федерації. Також забороняється проплата і страхування танкерів, які везуть цю продукцію.

Але це стосувалося Євросоюзу і стосувалося тільки нафти, яка йде морським шляхом,

– зауважив економіст.

За його словами, Угорщина тоді вибила собі коридор можливостей. І вся нафта, яка йшла трубопроводом, зокрема, нафтопроводом "Дружба", мала й далі заходити на територію ЄС, а з неї могли абсолютно спокійно робити нафтопродукти. Тобто був досягнутий такий компроміс щодо 6 пакету санкцій.

Далі, заявив Пендзин, турки й індійці почали активно закуповувати російську нафту, адже вони формально не приєдналися до тих санкцій. І почали робити з неї нафтопродукти із величезним дисконтом близько 30%.

Він звернув увагу на те, якою стала цінова різниця між нафтою Brent і Urals після початку активної фази бойових дій в Україні, тобто після 24 лютого.

Brent – нафта, що видобувається у Північному морі. Urals – те, що видобувається в російській федерації. Різниця в цінах була близько 3 доларів. Зараз 27 доларів. Тобто значно дешевше,

– сказав Пендзин.

Економіст наголосив, що у європейців виникла достатньо неприємна ситуація. Адже формально вони втрачають доходи, їхні нафтопереробні компанії стоять. Водночас із Індії й Туреччини на європейський континент заходять вироблені з російської нафти нафтопродукти.

Пендзин пояснив, чому G7 вирішили обмежити ціну на російську нафту: дивіться відео

Який вихід знайшли країни G7

Пендзин розповів, що представники найбільших країн світу, зокрема, європейських зауважили, що є у збитках, тоді як росіяни, по суті, отримують реалізацію своєї нафти. А індійці й турки добре почуваються в цій ситуації. Тому країни G7 почали думати, що їм робити.

І вони запропонували такий варіант. Вони в усьому світі, не тільки в Євросоюзі, погоджуються обслуговувати танкерний флот, який везе російську нафту і нафтопродукти, за умови, що ця нафта куплена відповідно до домовленості максимальної ціни,

– зазначив економіст.

Тобто, пояснив він, країни G7 заявили, що російську нафту ніхто не може купувати дорожче, ніж, наприклад, 50 доларів за барель. Усе те, що куплене вище за встановлену ціну, немає значення, чи то індійцями, чи турками, чи то китайцями, – танкерно не забезпечується. Тобто забороняється страхувати ці танкери та обслуговувати їх у портах.

Усе, що нижче, будь ласка. У тому числі це стосується і європейських компаній,

– зауважив Пендзин.

Відповідно, наголосив економіст, російську нафту дозволяється купувати, але за фіксованою низькою ціною, яка визначена країнами G7.

Як реагують Індія, Угорщина та росія

Пендзин зауважив, що після того, як буде це ухвалене рішення, то контрактна ціна на нафту вже не буде встановлюватися росіянами. Вона буде визначатися, як фіксована ціна європейцями й американцями.

І вона, напевно, буде нижча. Уже росіяни заявили, що за тією встановленою фіксованою ціною нікому нафту не продаватимуть,

– заявив він.

Однак, за словами економіста, ті країни, які нині непогано заробляють на купівлі російської нафти, переробці та продажу в Європу нафтопродуктів, можуть серйозно фінансово постраждати. Вже Індія заявила, що буде категорично проти подібних речей, тому що вона гарантовано втратить.

Наступний момент. Якщо буде таке обмеження, воно стосуватиметься не тільки танкерів і нафти. Воно буде стосуватися і нафти трубопровідної,

– сказав Пендзин.

І тут, зазначив економіст, уже категорично проти виступає Угорщина, яка прекрасно почувається за 6 пакету санкцій і не хоче, щоб її обмежували.

Тому, зауважив він, наразі це загальна заява, яка ще не підкріплена повним консенсусом європейців. Але американці заявили, що їм абсолютно все одно, чи погодяться турки, індійці й угорці – хай пристосовуються. І в цій ситуації це обмеження буде запроваджено не лише по Євросоюзу, а загалом по всьому світу.

Ліміт ціни на російську нафту: що відомо

Країни G7 домовилися ввести обмеження цін на російську нафту. Це стане додатковим ударом по економіці країни-агресорки.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що обмеження ціни на російську нафту країнами "Великої сімки" – це найефективніший спосіб вдарити по доходах путіна, який ще й призведе до падіння світових цін на енергоносії.

Росія ж заявила, що призупинить постачання нафти й нафтопродуктів, якщо буде введено обмеження цін. Оскілька держава-агесорка "не хоче працювати конкурентно".

Варте уваги – у кремлі вже "палає" через обмеження цін на нафту: дивіться відео