Об этом 24 каналу сообщил экономист Олег Пендзин. По его словам, это ограничение будет касаться не только стран Евросоюза, но и всего мира.

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Ситуация на рынке нефтепродуктов после 6 пакета санкций

Пендзин напомнил, что 6-й пакет санкций Евросоюза против москвы запрещал с конца этого года закупку российской нефти, а с февраля 2023 года – нефтепродуктов из российской федерации. Также запрещается проплата и страхование танкеров, везущих данную продукцию.

Но это касалось Евросоюза и касалось только нефти, которая идет по морскому пути,

– заметил экономист.

По его словам, Венгрия тогда выбила себе коридор возможностей. И вся нефть, которая шла по трубопроводу, в частности, по нефтепроводу "Дружба", должна была и дальше заходить на территорию ЕС, а из нее могли абсолютно спокойно делать нефтепродукты. То есть был достигнут такой компромисс по 6 пакету санкций.

Далее, заявил Пендзин, турки и индийцы начали активно закупать российскую нефть, ведь они формально не присоединились к этим санкциям. И начали производить из нее нефтепродукты с огромным дисконтом около 30%.

Он обратил внимание на то, какой стала ценовая разница между нефтью Brent и Urals после начала активной фазы боевых действий в Украине, то есть после 24 февраля.

Brent – нефть, добываемая в Северном море. Urals – то, что добывается в российской федерации. Разница в ценах была около 3 долларов. Сейчас 27 долларов. То есть значительно дешевле,

– сказал Пендзин.

Экономист подчеркнул, что у европейцев возникла достаточно неприятная ситуация. Ведь формально они теряют доходы, их компании стоят. В то же время из Индии и Турции на европейский континент заходят производимые из российской нефти нефтепродукты.

Пендзин объяснил, почему G7 решили ограничить цену на российскую нефть: смотрите видео

Какой выход нашли страны G7

Пендзин рассказал, что представители крупнейших стран мира, в частности европейских, заметили, что находятся в убытках, тогда как россияне, по сути, получают реализацию своей нефти. А индийцы и турки хорошо чувствуют себя в этой ситуации. Потому страны G7 начали думать, что им делать.

И они предложили подобный вариант. Они во всем мире, не только в Евросоюзе, соглашаются обслуживать танкерный флот, который везет российскую нефть и нефтепродукты при условии, что эта нефть куплена в соответствии с договоренностью максимальной цены,

– отметил экономист.

То есть, пояснил он, страны G7 заявили, что российскую нефть никто не может покупать дороже, чем, например, 50 долларов за баррель. Все то, что куплено выше установленной цены, не имеет значения, будь то индийцы, турки или китайцы – танкерно не обеспечивается. То есть, запрещается страховать эти танкеры и обслуживать их в портах.

Все, что ниже, пожалуйста. В том числе это касается и европейских компаний,

– заметил Пендзин.

Соответственно, подчеркнул экономист, российскую нефть разрешается покупать, но по фиксированной низкой цене, определенной странами G7.

Как реагируют Индия, Венгрия и россия

Пендзин отметил, что после того, как будет это принятое решение, контрактная цена на нефть уже не будет устанавливаться россиянами. Она будет определяться как фиксированная цена европейцами и американцами.

И она, наверное, будет ниже. Уже россияне заявили, что по той установленной фиксированной цене никому нефть не будут продавать,

– заявил он.

Однако, по словам экономиста, те страны, которые в настоящее время хорошо зарабатывают на покупке российской нефти, переработке и продаже в Европу нефтепродуктов, могут серьезно финансово пострадать. Индия уже заявила, что будет категорически против подобных вещей, потому что она гарантированно потеряет.

Следующий момент. Если будет такое ограничение, оно будет касаться не только танкеров и нефти. Оно будет касаться и трубопроводной нефти,

– сказал Пендзин.

И здесь, отметил экономист, уже категорически против выступает Венгрия, которая прекрасно чувствует себя при 6 пакете санкций и не хочет, чтобы ее ограничивали.

Поэтому, отметил он, сейчас это всеобщее заявление, которое еще не подкреплено полным консенсусом европейцев. Но американцы заявили, что им абсолютно все равно, согласятся ли турки, индийцы и венгры – пусть приспосабливаются. И в этой ситуации это ограничение будет введено не только по Евросоюзу, но в целом по всему миру.

Лимит цены на российскую нефть: что известно

Страны G7 договорились ввести ограничение цен на российскую нефть. Это станет дополнительным ударом по экономике страны-агрессора.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ограничение цены на российскую нефть странами "Большой семерки" – это самый эффективный способ ударить по доходам путина, который еще и приведет к падению мировых цен на энергоносители.

Россия же заявила, что приостановит поставки нефти и нефтепродуктов, если будут введены ограничения цен. Поскольку государство-агесор "не хочет работать конкурентно".

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