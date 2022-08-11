Об этом 24 каналу рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Кобаль. Он подчеркнул, что Европа найдет альтернативу российской нефти. Проблематично будет только в Словакии и Венгрии, но они имеют отсрочку.

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Сможет ли россия найти альтернативу

По словам Кобаля, европейский рынок для российской нефти является основным, в том числе в объемах. Ведь Европа – это богатый регион и найти ему замену практически невозможно.

Мы знаем, что в несколько раз увеличились поставки российской нефти в Индию. Однако если посмотреть, где находится Сибирь и Индия, то можно понять, что она для россии не станет альтернативой европейскому рынку.

– объяснил эксперт.

Он говорит, что к Индии ближе Персидские страны и поставки нефти оттуда будут дешевле.

Повлияют ли на Индию скидки от россии? На это эксперт ответил, что если нефть стоит 100 долларов за баррель, эти скидки будут работать, а когда она будет стоить 50 долларов, то скидки не будут работать.

Когда цены упадут, начнутся проблемы для российского экспорта. А сейчас, когда цены на энергоносители остаются высокими, падение объемов нефти для россии не смертельно. Но если на это наложится еще дешевая цена, тогда для россии наступят сложные времена,

– заметил Кобаль.

Он отметил, что у Китая очень сложный рынок. "Он велик, но на него претендует много других стран, поэтому россии конкурировать в Азии за Индию и Китай будет очень сложно", – считает он.

Эксперт убежден, что россии уже сложно добывать нефть и продавать ее со скидкой. Это сказывается на ее экономике.

Кобаль подчеркнул, что продавать нефть по 70 долларов за баррель при скидке в 25 – 30 долларов для россии будет сложно. А когда цены опустятся еще больше, то о российской добыче нефти можно будет забыть.

Кобаль о проблемах экспорта российской нефти: видео 24 канала



К слову, вместе с тем, мир также отказывается от российского газа и угля. В СМИ сообщили о планах Евросоюза о развитии сотрудничества со странами Африки в целях налаживания поставок сжиженного природного газа.