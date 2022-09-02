В преддверии встречи G7 об ограничении цен на российскую нефть министр энергетики россии александр новак сделал заявление. Он сказал, что москва больше не будет поставлять топливные ресурсы туда, где будут действовать такие ограничения.

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россия отказывается поставлять нефть тем, кто введет ограничение цен

Если они введут ограничения на цены, мы просто не будем поставлять нефть и нефтепродукты таким компаниям или государствам, вводящим ограничения, поскольку мы не будем работать неконкурентно,

– сказал новак.

Кроме того, новак назвал предложения о введении ограничений "полным абсурдом". Он заявил, что таким образом можно "разрушить мировой рынок нефти".

Известно, что министры финансов G7 встретятся 2 сентября для обсуждения установления ограничения цены на российскую нефть.

"Мы считаем, что это самый эффективный способ сильно ударить по доходам путина, и это приведет не только к падению доходов путина от нефти, но и к падению мировых цен на энергоносители", – заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.