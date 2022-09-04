Нафта і нафтопродукти – найважливіше джерело наповнення російського бюджету, яке складає 30 – 40%. Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

До теми G7 збирається вдвічі зменшити максимальну ціну на російську нафту

Дохід росії буде скорочуватись

За словами Єрмака, початок цінового обмеження в грудні скоротить на 50%, а в лютому – на 75% доходи від експорту нафти.

Завдяки нафтовому ембарго, яке почне діяти в грудні, 15% втрати експортної виручки росією у третьому кварталі в порівнянні з першим вже в лютому перетворяться на 75% втрат.

Це означає, що грошей на війну у агресора буде набагато менше. Це важливо тому, що у 2023 році росія планує збільшити штатну чисельність армії на 137 тисяч для продовження агресії.

Саме тому потрібно максимально вбити їхню економіку. Щоб переламати хребет росії.

Що відомо про рішення G7

Країни G7 погодилися встановити граничну ціну на російську нафту. Це обмеження, зокрема, має на меті зменшити доходи москви та її здатність фінансувати війну проти України. Це обмеження стосуватиметься не лише країн Євросоюзу, а й загалом усього світу.

Також країни G7 намагаються вирішити як зменшити тиск на енергетичному ринку. Як заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, це найефективніший спосіб вдарити по доходах путіна. Це ще й призведе до падіння світових цін на енергоносії.

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