Нефть и нефтепродукты – важнейший источник наполнения российского бюджета, составляющий 30-40%. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Доход россии будет сокращаться

По словам Ермака, начало ценового ограничения в декабре сократит на 50%, а в феврале – на 75% доходы от экспорта нефти.

Благодаря нефтяному эмбарго, которое начнет действовать в декабре, 15% потери экспортной выручки россией в третьем квартале по сравнению с первым уже в феврале превратятся в 75% потерь.

Это означает, что денег на войну у агрессора будет гораздо меньше. Это важно потому, что в 2023 году россия планирует увеличить штатную численность армии на 137 тысяч для продолжения агрессии.

Поэтому нужно максимально убить их экономику. Чтобы переломить хребет россии.

Что известно о решении G7

Страны G7 согласились установить предельную цену на нефть. Это ограничение, в частности, призвано уменьшить доходы москвы и ее способность финансировать войну против Украины. Это ограничение будет касаться не только стран Евросоюза, но и всего мира.

Также страны G7 пытаются решить, как уменьшить давление на энергетическом рынке. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, это самый эффективный способ ударить по доходам путина. Это еще приведет к падению мировых цен на энергоносители.

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