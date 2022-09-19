Адже російський президент самостійно приймає рішення. Про це 24 каналу розповів журналіст-міжнародник та член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.

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Росії диктуватимуть умови співпраці

Натомість це дуже чітко показує позицію його партнерів, на яких він покладався. Так, вони, ймовірно, не будуть надавати йому підтримку, на яку він розраховує.

Проблема в іншому – обидві країни (Китай та Індія – 24 канал) досі підтримують росію економічно – вони купують енергоносії,

– зауважив журналіст-міжнародник.

На його думку, наразі відбувається "поворот" росії в Азії й вона там шукатиме партнерів, тому здаватиме певні свої позиції. Тобто не країна-агресорка диктуватиме умови співпраці своїм партнерам, а навпаки.

Коваль зазначив, що Україна стане таким подразнювальним фактором у відносинах росії з Китаєм та Індією, якщо країна-агресорка не припинить війну проти нашої держави.

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Індії треба дешева російська нафта

Країни "Великої сімки" ухвалили рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту. Крім того, Євросоюз прийняв рішення в будь-якому випадку з 1 січня 2023 року відмовлятися від нафти країни-агресорки.

Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що після встановлення граничної ціни фактично уся дешева нафта дістанеться країнам третього світу. Саме тому в Індії все ж таки розглядають підтримку встановлення лімітів.

"Виходить, усю цю дешеву нафту отримає Індія. Китай не отримає, тому що йому за законом не можна закупляти більше ніж 15% в одного джерела, тобто у росії. Ну ось країни третього світу всі й отримуватимуть цю дешеву нафту, тому вони фактично підтримують цю санкцію", – пояснив політтехнолог.

Додамо, що країна-агресорка намагається обходити запроваджені проти неї санкції через вторгнення до нашої держави. І в цьому їй допомагають "союзники", зокрема Індія. США намагаються переконати країну не допомагати росії. На жаль поки безрезультатно, адже Індія має можливість заповнювати свої резерви.