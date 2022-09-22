У кремлі не збираються визнавати свою поразку у війні проти України, що призведе до ще більшої кількості людських жертв. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Чи можливий вплив

Експерт переконаний, що на путіна ніхто особисто не може впливати.

За час війни не було жодної ситуації, щоб якось на путіна вплинули. Це абсолютно хвора людина. Він приймає рішення сам й в нього більше немає розрахунку та логіки. Забудьте про ці слова. Можна впливати на людину, коли вона має логіку та якщо її можна в чомусь переконувати,

– зазначив політтехнолог.

За його словами, звернення путіна показало, що логіки в його словах "взагалі тотально немає".

"Просто він вигадує все, що хоче. Говорить – все, що хоче. Загалом, що хоче, те й верзе. Тому Захід може вплинути одним способом – першим завдати ядерного удару та знищити путіна. Це перший варіант. Другий – якщо Захід має спецагентів, які могли б його вбити. Третій – що Захід може вступити у війну на нашому боці", – додав Шейтельман.

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Як зупинити війну

На думку оглядача, НАТО може вступити у війну та знищити російську армію, позаяк блок має достатньо ракет та авіації для цього.

Тисячі літаків можуть прилетіти бомбардувати позиції росіян. Я думаю, що це зупинить війну, як свого часу вони це зробили у Боснії. Тоді вони бомбили сербів, а зараз можуть бомбити росіян. Вони мають просто все зрозуміти,

– вказав він.

Аналітик зауважив, що заклики президента Франції Еммануеля Макрона найкраще схарактеризували стан справ сьогодні.

"Макрон сказав, що всі країни, які не є союзниками України, вони всі за війну та підтримують путіна. Тобто сьогодні не можна, на його думку, залишатися нейтральною стороною. Якщо так, тоді нехай приєднуються до коаліції, щоб разом воювати проти росії. Це світове зло, яке потрібно знищити за будь-яку ціну", – розповів експерт.

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У кремлі не хочуть програшу

За словами Шейтельмана, рішення про часткову мобілізацію та погрози ядерною зброєю означають, що путін відмовився визнати свою поразку.

Він програв війну, але відмовився визнати поразку. Людина перед смертю намагається вбити ще сотні тисяч людей навіть без ядерної зброї. Мобілізація призведе до того, що війна буде тривалішою, позаяк вони надішлють ще 300 тисяч людей. Там на одного вбитого двоє поранених. Тому завдання України – вбити 100 тисяч росіян,

– пояснив політтехнолог.

На його думку, щоб подолати нові сили окупантів, Україні знадобиться ще близько року.

"Путін затягнув війну на рік. За цей час з українського боку теж загинуть багато людей, у тому числі серед мирного населення. Це в той час, як російські мирні мешканці не гинуть. Фактично цим рішенням путін просто гарантовано вбив ще 200 тисяч людей. Рішенням про початок ядерної війни він уб'є 100 мільйонів осіб. Може навіть мільярд", – додав Шейтельман.

Він резюмував, що країни НАТО повинні "підняти в повітря все, що є в альянсу, щоб зупинити це".

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