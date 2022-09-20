Президент Франції також заявив, що ці референдуми ніколи не будуть визнані. Про це Еммануель Макрон сказав 20 вересня.

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Макрон прокоментував квазіреферендуми на Донбасі

Росія оголосила війну, вторглася в цей регіон, бомбила його, вбивала людей, розлякувала інших людей і тепер у цьому ж регіоні пояснює, що збирається організувати "референдум". Якби це не було трагедією, ми могли б з цього посміятися,

– сказав Макрон.

Він також додав, що це цинізм. Саме тому, очевидно, що ці псевдореферендуми:

не будуть визнані на міжнародному рівні;

не матимуть жодних юридичних наслідків.

Президент Франції також додав, що кремль намагається спародувати демократію та легітимізувати псевдореферендуми.

Однак Еммануель Макрон запевнив, що він не припинятиме діалог з володимиром путіним та анонсував нову розмову з ним.

"Планується, що за кілька днів я поговорю з президентом Путіним, зокрема, про атомну енергетику", – розповів Макрон.

Окупанти цинічно планують псевдореферендуми

Варто пригадати, що російські загарбники збираються провести так звані "референдуми" на окупованих територіях і навіть назвали дату 23 – 27 вересня. Країни світу відреагували на цю новину:

канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що фіктивні "референдуми" не можуть бути визнані;

генсек НАТО Єнс Столтенберг теж зазначив, що російські "референдуми" – нелегітимні;

радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що росія поспішає провести "референдуми" через успіхи ЗСУ, а також – через ймовірну підготовку до мобілізації.

Як реагують інші країни світу читайте за посиланням.

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