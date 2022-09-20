Про це повідомили російськомовному естонському інтернет-виданню 2 джерела у виправних колоніях.

Важливо Путін вихваляється російською технікою, поки ЗСУ успішно нищать її в Україні

Так друзі одного з ув'язнених колонії ІЧ-10 Ростова-на-Дону сказали, що чоловіків з українськими паспортами змушують голосували за вступ до росії. Таку ж інформацію поширив один з ув'язнених колонії №14 у Новочеркаську.

Зауважимо, що на тлі успішного українського наступу на кількох фронтах окупаційні адміністрації оголосили необхідність негайно провести референдуми. Мовиться про непідконтрольні уряду території:

Донецької,

Луганської,

Запорізької,

Херсонської областей.

Так звані референдуми мають відбутися з 23 по 27 вересня.

Навіщо росії потрібні "референдуми"

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай пояснив, що росіяни програють на полі бою, тому намагаються провести фейкові "референдуми", аби:

приєднати окуповані території,

визнати "напад" України на росію,

оголосити мобілізацію.

Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак наголосив, що саме так виглядає страх розгрому. Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський зазначив, що проведення "референдумів" та повномасштабне вторгнення до України було однією з умов про транзит влади в росії у 2023 році.

Вони не можуть диктатора "прибрати" просто так. Його можна або в труну, або на підвищення. Для того, щоб зробити йому підвищення, куди ж уже більше!,

– сказав правозахисник.

Тому, за його словами, для путіна вирішили створити "союзну державу". Для цього вирішили приєднати насильницьким шляхом нові території.

Тим часом у Білому домі заявили, що росія проводить різні маневри, щоб оголосити масову мобілізацію. Зокрема, поспішно готуються "референдуми" на окупованих територіях України. США мають дані, що путін таким чином може готуватися оголосити мобілізацію.

Варте уваги – ватажки фейкових республік у відчаї благають кремль про "референдум": дивіться відео