Об этом сообщили русскоязычному эстонскому интернет-изданию 2 источника в исправительных колониях.
Важно Путин хвастается российской техникой, пока ВСУ успешно уничтожают ее в Украине
Так друзья одного из заключенных колонии ИК-10 Ростова-на-Дону сказали, что мужчин с украинскими паспортами заставляют голосовать за вступление в россию. Такую же информацию распространил один из заключенных в колонии №14 в Новочеркасске.
Заметим, что на фоне успешного наступления на нескольких фронтах оккупационные администрации объявили необходимость немедленно провести референдумы. Речь идет о неподконтрольных правительству территориях:
- Донецкой,
- Луганской,
- Запорожской,
- Херсонской области.
Так называемые референдумы должны пройти с 23 по 27 сентября.
Зачем россии нужны "референдумы"
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, что россияне проиграют на поле боя, поэтому пытаются провести фейковые "референдумы", чтобы:
- присоединить оккупированные территории,
- признать "нападение" Украины на россию,
- объявить мобилизацию.
Глава Офиса Президенту Андрей Ермак подчеркнул, что именно так выглядит страх разгрома. Директор института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский отметил, что проведение "референдумов" и полномасштабное вторжение в Украину было одним из условий транзита власти в россии в 2023 году.
Они не могут диктатора "убрать" просто так. Его можно либо в гроб, либо на повышение. Для того чтобы сделать ему повышение, куда ж уже больше!,
– сказал правозащитник.
Поэтому, по его словам, для путина решили создать "союзное государство". Для этого решили присоединить насильственным путем новые территории.
Между тем в Белом доме заявили, что россия проводит разные маневры, чтобы объявить массовую мобилизацию. В частности, поспешно готовятся "референдумы" на оккупированных территориях Украины. У США есть данные, что путин таким образом может готовиться объявить мобилизацию.
Достойно внимания – предводители фейковых республик в отчаянии умоляют кремль о "референдуме": смотрите видео