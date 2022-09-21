Ефективно відповісти на ядерні погрози путіна може лише одна країна. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.

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Цугцванг для путіна

Експерт зазначив, що "ядерна балаканина", яку путін розпочав 21 вересня, є "продовженням блефу".

Він чудово знає, і це йому на рівні Байдена сказали, що у разі використання тактичної ядерної зброї, Захід негайно завдасть удару у відповідь, який торкнеться його особисто. Він знає, що тоді його вб'ють,

– переконаний аналітик.

За його словами, глава кремля намагатиметься реалізовувати останню спробу виграти у війні проти України погрозами зруйнувати українську інфраструктуру.

"Відповідь на це очевидна. Вона залежатиме передусім від США", – додав Піонтковський.

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"Блеф потрібно ігнорувати"

Публіцист зауважив, що путін, коли виголошував свої "ядерні погрози", кремлівський диктатор все "потворно перекрутив".

Він почав із "самозахисту". Потім сказав, що нібито як у відповідь на загрозу територіальній цілісності, росія, буцімто, "не боятиметься використати" ядерну зброю. Цей шантаж є абсолютно очевидним,

– запевнив російський журналіст.

До того ж, як додав публіцист, путін боїться систем ATACMS. Він каже, що якщо їх Україна отримає – росія використає ядерну зброю. Це блеф, який потрібно просто ігнорувати

На його думку, такі підходи путін застосовує вже понад 15 років.

"Через це Грузію та Україну 15 років тому не взяли до НАТО. Через це "проковтнули" анексію грузинських земель, захоплення Криму тощо. Але тепер Захід від цього відмовився. Там сказали, що якщо росія використає ядерну зброю – тоді отримає таку ж "відповідь", – додав експерт.

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Водночас він переконаний, що питання про надання ATACMS Україні принципове і воно вже вирішене.

"Путін міг використати ядерну зброю після ракетних ударів України по Криму. Півострів росія вважає своєю територією, тому це все демагогія. Як він називає ці окуповані території – не має значення", – вважає Піонтковський.

За його словами, якщо глава кремля був би готовий використати ядерну зброю – він давно це міг зробити.

"Путін не робитиме цього, тому що він не шахід – він хоче жити. Але він припустився фатальної помилки, яка, на мою думку, досить швидко приведе його на лаву підсудних "Маріупольського трибуналу" над головними військовими злочинцями", – резюмував публіцист.

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