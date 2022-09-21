Эффективно ответить на ядерные угрозы путина может только одна страна. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.
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Цугцванг для путина
Эксперт отметил, что "ядерная болтовня", которую путин начал 21 сентября, является "продолжением блефа".
Он прекрасно знает, и это ему на уровне Байдена сказали, что в случае использования тактического ядерного оружия, Запад немедленно нанесет ответный удар, который коснется его лично. Он знает, что тогда его убьют,
– убежден аналитик.
По его словам, глава кремля постарается реализовать последнюю попытку выиграть в войне против Украины угрозами разрушить украинскую инфраструктуру.
"Ответ на это очевиден. Он будет зависеть, прежде всего, от США", – добавил Пионтковский.
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"Блеф нужно игнорировать"
Публицист отметил, что путин, когда провозглашал свои "ядерные угрозы", он все "безобразно перекрутил".
Он начал с "самозащиты". Потом сказал, что якобы, как в ответ на угрозу территориальной целостности, россия, вроде бы, "не будет бояться использовать" ядерное оружие. Этот шантаж совершенно очевиден. К тому же он боится систем ATACMS. Он говорит, что если их Украина получит – россия использует ядерное оружие. Это блеф, который нужно просто игнорировать,
– заверил российский журналист.
По его мнению, такие подходы путин применяет уже более 15 лет.
"Из-за этого Грузию и Украину 15 лет назад не взяли в НАТО. Поэтому "проглотили" аннексию грузинских земель, захват Крыма и т.д. Но теперь Запад от этого отказался. Там сказали, что если россия использует ядерное оружие – тогда получит такой же "ответ" ", – добавил эксперт.
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В то же время он убежден, что вопрос о предоставлении ATACMS Украине принципиален и он "уже решен".
"Путин мог использовать ядерное оружие после ракетных ударов Украины по Крыму. Полуостров россия считает своей территорией, поэтому это все демагогия. Как он называет эти оккупированные территории – не имеет значения", – считает Пионтковский.
По его словам, если бы глава кремля был готов использовать ядерное оружие – он давно это мог сделать.
"Путин не будет делать этого, потому что он не шахид – он хочет жить. Но он допустил роковую ошибку, которая, по моему мнению, довольно быстро приведет его на скамью подсудимых "Мариупольского трибунала" над главными военными преступниками", – резюмировал публицист.
Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Накануне российские пропагандистки захарова и скабеева начали истерить о "красных линиях" и "ударах по Берлину". По мнению российского публициста Андрея Пионтковского, это "глупые "бабские" ультиматумы".
- В то же время президент США Джо Байден 17 сентября предупредил владимира путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент россии владимир путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе путин может объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж путина, назвав слова главы кремля "безумием".
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