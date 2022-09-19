Судовий процес проти так званого "президента росії" може викликати спротив у самих росіян. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Експерт вважає малоймовірним, що трибунал над путіним відбудеться найближчим часом. Навіть зважаючи на нову інформацію про масові вбивства в Ізюмі.

Він неадекватна біологічна маса. Тому говорити про те, що путіна до суду доставлять – поки що складно. У бункері, за великої кількості озброєної армії – поки що його туди ніхто не затягне. Навіть сама росія не допустить, щоб він постав перед судом. Його, швидше за все, вб'ють по дорозі, ніж він туди доїде,

– пояснив оглядач.

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За його словами, Україна справедливо хоче трибуналу над путіним, зважаючи на людські та матеріальні втрати через російську агресію.

"Звісно, до цього питання дійде, але як швидко – зараз про це не доводиться говорити. Я далекий від того, що завтра Гаазький суд судитиме путіна. Принаймні, його туди фізично треба доставити, як мінімум. Заочне засудження путіна не має значення", – додав Клочок.

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На його думку, у світі почали розуміти реальну сутність кремля і його очільника.

"Його засуджують, говорять, що він вбивця, – весь світ говорить про це. Навіть Шольц йому про це сказав, й на саміті ШОС його не поважають. А йому просто байдуже", – резюмував аналітик.

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Ексглава МЗС України Павло Клімкін вважає, що путін та росія перетворилися на невдах на очах у всього світу.

Водночас політолог Павло Лисянський зауважив, що звільнення тимчасово окупованих територій від російського агресора матиме безліч позитивів для України. Зокрема, це може спричинити структурні зміни у росії та сприятиме краху путіна.

Російський опозиціонер Ігор Яковенко переконаний, що під час саміту країн Шанхайської організації співробітництва (ШОС) глава кремля владімір путін сподівався на військову та економічну допомогу від країн Азії. Однак замість цього він отримав неодноразові приниження.

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