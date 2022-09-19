Про це сказав військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що для росії саміт ШОС був дуже поганий у плані іміджевих та економічних втрат.

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Путін пообіцяв якнайшвидше завершити війну

Жданов зазначив, що Китай та Індії, які є учасниками ШОС, наразі залишаються найбільшими споживачами енергоресурсів російської федерації. А прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді жорстко поговорив із путіним, заявивши, що зараз не час для війни. На що путін, як пишуть індійські газети, пообіцяв швидко завершити війну.

Уже жодних цілей "спецоперації" нема, а саме війну він пообіцяв завершити якомога швидше,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, путін, зі свого боку, поскаржився на Україну, що Київ недоговороспроможний, не хоче йти на переговори. Але йому чітко дали зрозуміти, що саме росія цю війну розв'язала, і зробила це не в той час та не в тому місці. Тому путін пообіцяв завершити її якнайшвидше.

Щоправда, наголосив Жданов, вийшовши до російської преси, глава кремля сказав абсолютно зворотні речі. Він стверджував, що всі цілі будуть досягнуті, що росія перемагає й наступає.

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"Лише лінивий не копнув путіна ногою"

Жданов зауважив, що за підсумками візиту путіна на саміт ШОС західні видання зробили висновок про те, що той, найімовірніше, не обізнаний у ситуації.

Я думаю, він обізнаний, просто вміло бреше,

– сказав військовий експерт.

Путіну, за словами Жданова, довелося виправдовуватися також перед Сі Цзіньпіном. Останній теж висловився про те, що війна росії проти України дуже сильно підкосила економічні зв'язки Китаю і порушила плани подальшого розвитку економіки.

Я так розумію, лише лінивий не копнув путіна ногою. Навіть Ердоган, як пишуть турецькі ЗМІ, сказав путіну, що треба би на газ мінус 25%, на що росія фактично погодилася,

– заявив він.

Тому, резюмував військовий експерт, для росії саміт був дуже поганий у плані іміджевих та економічних втрат. До того ж у майбутньому можливі втрати зі своїми країнами-партнерами, які ще залишились у російської федерації.

Що відомо про саміт ШОС

У Самарканді відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва або ШОС. Російські пропагандисти поспішили назвати саміт актом підтримки росії, проте, в реальності план путіна провалився з тріском.

На саміті Шанхайської організації співробітництва путін уже ледве ходив. Диктатору довелось опиратись на президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Путін відкрито погрожує ударами по цивільній інфраструктурі України. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що "попередженнями" диктатор намагається не лише шантажувати українську сторону, а й заспокоїти свій електорат, який закидає путіну "нездатність захистити росію".

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