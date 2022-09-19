Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Он отметил, что для россии саммит ШОС был очень плох в плане имиджевых и экономических потерь.

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Путин пообещал как можно быстрее завершить войну

Жданов отметил, что Китай и Индия, которые являются участниками ШОС, остаются крупнейшими потребителями энергоресурсов российской федерации. А премьер-министр Индии Нарендра Моди жестко побеседовал с путиным, заявив, что сейчас не время для войны. На что путин, как пишут индийские газеты, пообещал быстро завершить войну.

Уже никаких целей "спецоперации" нет, а именно войну он пообещал как можно скорее завершить,

– заметил военный эксперт.

По его словам, путин со своей стороны пожаловался на Украину, что Киев недоговороспособен, не хочет идти на переговоры. Но ему четко дали понять, что именно россия эту войну развязала, и сделала это не в то время и не в том месте. Поэтому путин пообещал завершить ее как можно скорее.

Правда, подчеркнул Жданов, выйдя в российскую прессу, глава кремля сказал совершенно обратные вещи. Он утверждал, что все цели будут достигнуты, что россия побеждает и наступает.

Жданов прокомментировал поездку путина на саммит ШОС: смотрите видео

"Лишь ленивый не пнул путина ногой"

Жданов отметил, что по итогам визита путина на саммит ШОС западные издания сделали вывод о том, что тот, скорее всего, не осведомлен о ситуации.

Я думаю, он осведомлен, просто умело лжет,

– сказал военный эксперт.

Путину, по словам Жданова, пришлось оправдываться перед Си Цзиньпином. Последний тоже высказался о том, что война россии против Украины очень сильно подкосила экономические связи Китая и нарушила планы дальнейшего развития экономики.

Я так понимаю, только ленивый не пнул путина ногой. Даже Эрдоган, как пишут турецкие СМИ, сказал путину, что надо бы на газ минус 25%, на что россия фактически согласилась,

– заявил он.

Поэтому, резюмировал военный эксперт, для россии саммит был очень плох в плане имиджевых и экономических потерь. К тому же, в будущем возможны потери со своими странами-партнерами, которые еще остались у российской федерации.

Что известно о саммите ШОС

В Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества или ШОС. Российские пропагандисты поспешили назвать саммит актом поддержки россии, однако, в реальности план путина провалился с треском.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества путин уже едва ходил. Диктатору пришлось опираться на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Путин открыто угрожает ударами по гражданской инфраструктуре Украины. Специалисты Института изучения войны считают, что "предупреждениями" диктатор пытается не только шантажировать украинскую сторону, но и успокоить свой электорат, упрекающий путина "неспособность защитить россию".

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