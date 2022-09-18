Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, премьер-министр Индии публично критиковал путина из-за войны в Украине.
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Все буквально заставляли путина ждать
Пионтковский отметил, что Восток – дело тонкое. Там очень быстро чувствуют чье-то поражение. И проигравшего соответственно встречают.
Все буквально заставляли путина ждать партнера на двусторонней встрече. Это обычно фишка путина. Он королеву Елизавету, с которой сейчас весь мир прощается, заставил ждать 15 минут, Папу Римского – 2 часа,
– сказал российский публицист.
По его словам, красноречивой была даже поза путина во время двусторонней встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Позы собеседников напоминали встречу путина и лукашенко в самый трудный для последнего момента, когда в беларуси происходило народное восстание.
Он буквально лежал на полу перед путиным, который, как всегда, нагло выставил свои короткие ноги,
– подчеркнул Пионтковский.
Здесь, заметил российский публицист, картина была обратной.
Пионтковский об унижении путина на саммите ШОС: смотрите видео
Путину выделили место на краю дивана
Пионтковский заметил, что показательна была не только стилистика, но и содержание. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не постеснялся публично прочесть очень жесткую лекцию путину, что в XXI веке так не поступают, что войну необходимо срочно заканчивать.
А то, что нам показали со встречи с Си, там говорил только путин. Но он словно извинялся перед Си. Говорил, что мы понимаем вашу обеспокоенность в связи с войной в Украине, мы попробуем вам разъяснить,
– заявил российский публицист.
Затем, обратил внимание Пионтковский, тоже была очень интересная сцена на вечерней трапезе союзников.
Все, вероятно, видели эту картинку: во главе стола Эрдоган, а дальше расположилась вся постсоветская челядь. И где-то между Рахмоновым и лукашенко – такой маленький человек на краю дивана, в котором можно будет угадать великого русского вождя,
– сказал Пионтковский.
Он напомнил, что Си Цзиньпин, в целом доминировавший на саммите ШОС, проигнорировал этот ужин с Путиным и его союзниками.
Что известно о саммите ШОС
- В Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества или ШОС. Российские пропагандисты поспешили назвать саммит актом поддержки россии, однако, в реальности план путина провалился с треском.
- На саммите Шанхайской организации сотрудничества путин уже едва ходил. Диктатору пришлось опираться на президента Турции Реджепа Эрдогана.
- Путин открыто угрожает ударами по гражданской инфраструктуре Украины. Специалисты Института изучения войны считают, что "предупреждениями" диктатор пытается не только шантажировать украинскую сторону, но и успокоить свой электорат, упрекающий путина в "неспособности защитить россию".
Обратите внимание – Яковенко о саммите ШОС и участии в нем путина: смотрите видео