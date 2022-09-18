Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, премьер-министр Индии публично критиковал путина из-за войны в Украине.

Читайте также Об этом мало кто говорил, – эксперт акцентировал внимание на важной детали из выступления путина во время ШОС

Все буквально заставляли путина ждать

Пионтковский отметил, что Восток – дело тонкое. Там очень быстро чувствуют чье-то поражение. И проигравшего соответственно встречают.

Все буквально заставляли путина ждать партнера на двусторонней встрече. Это обычно фишка путина. Он королеву Елизавету, с которой сейчас весь мир прощается, заставил ждать 15 минут, Папу Римского – 2 часа,

– сказал российский публицист.

По его словам, красноречивой была даже поза путина во время двусторонней встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Позы собеседников напоминали встречу путина и лукашенко в самый трудный для последнего момента, когда в беларуси происходило народное восстание.

Он буквально лежал на полу перед путиным, который, как всегда, нагло выставил свои короткие ноги,

– подчеркнул Пионтковский.

Здесь, заметил российский публицист, картина была обратной.

Пионтковский об унижении путина на саммите ШОС: смотрите видео

Путину выделили место на краю дивана

Пионтковский заметил, что показательна была не только стилистика, но и содержание. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не постеснялся публично прочесть очень жесткую лекцию путину, что в XXI веке так не поступают, что войну необходимо срочно заканчивать.

А то, что нам показали со встречи с Си, там говорил только путин. Но он словно извинялся перед Си. Говорил, что мы понимаем вашу обеспокоенность в связи с войной в Украине, мы попробуем вам разъяснить,

– заявил российский публицист.

Затем, обратил внимание Пионтковский, тоже была очень интересная сцена на вечерней трапезе союзников.

Все, вероятно, видели эту картинку: во главе стола Эрдоган, а дальше расположилась вся постсоветская челядь. И где-то между Рахмоновым и лукашенко – такой маленький человек на краю дивана, в котором можно будет угадать великого русского вождя,

– сказал Пионтковский.

Он напомнил, что Си Цзиньпин, в целом доминировавший на саммите ШОС, проигнорировал этот ужин с Путиным и его союзниками.

Что известно о саммите ШОС

В Самарканде прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества или ШОС. Российские пропагандисты поспешили назвать саммит актом поддержки россии, однако, в реальности план путина провалился с треском.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества путин уже едва ходил. Диктатору пришлось опираться на президента Турции Реджепа Эрдогана.

Путин открыто угрожает ударами по гражданской инфраструктуре Украины. Специалисты Института изучения войны считают, что "предупреждениями" диктатор пытается не только шантажировать украинскую сторону, но и успокоить свой электорат, упрекающий путина в "неспособности защитить россию".

Обратите внимание – Яковенко о саммите ШОС и участии в нем путина: смотрите видео