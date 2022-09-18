Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, прем'єр-міністр Індії публічно критикував путіна через війну в Україні.
Читайте також Про це мало хто говорив, – експерт акцентував на важливій деталі з виступу путіна під час ШОС
Усі буквально змушували путіна чекати
Піонтковський зазначив, що Схід – справа тонка. Там дуже швидко відчувають чиюсь поразку. І того, хто програє, відповідно зустрічають.
Усі буквально змушували путіна чекати партнера на двосторонній зустрічі. Це зазвичай фішка путіна. Він королеву Єлизавету, з якою зараз увесь світ прощається, змусив 15 хвилин чекати, Папу Римського – 2 години,
– сказав російський публіцист.
За його словами, промовистою була навіть поза путіна під час двосторонньої зустрічі із главою КНР Сі Цзіньпіном. Пози співрозмовників нагадували зустріч путіна й лукашенка у найтяжчий для останнього момент, коли в білорусі відбувалося народне повстання.
Лукашенко тоді буквально лежав на підлозі перед путіним, який, як завжди, нахабно виставив свої короткі ноги,
– наголосив Піонтковський.
Але на саміті ШОС, зауважив російський публіцист, картина була зворотньою.
Піонтковський про приниження путіна на саміті ШОС: дивіться відео
Путіну виділили місце на краю дивана
Піонтковський зауважив, що показовою була не лише стилістика, а й зміст. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді не посоромився публічно прочитати дуже жорстку лекцію путіну, що в XXI столітті так не чинять, що війну необхідно терміново закінчувати.
А те, що нам показали із зустрічі з Сі, там говорив лише путін. Але він ніби вибачався перед Сі. Казав, що ми розуміємо вашу стурбованість у зв'язку з війною в Україні, ми спробуємо вам роз'яснити,
– заявив російський публіцист.
Потім, звернув увагу Піонтковський, теж була дуже цікава сцена на вечірній трапезі союзників.
Усі, мабуть, бачили цю картинку: на чолі столу Ердоган, а далі розташувалася вся пострадянська челядь. І десь між Рахмоновим і лукашенком – така маленька людинка на краю дивана, в якій можна буде вгадати великого російського вождя,
– сказав Піонтковський.
Він нагадав, що Сі Цзіньпін, який загалом домінував на саміті ШОС, проігнорував цю вечерю з путіним та його союзниками.
Що відомо про саміт ШОС
- У Самарканді відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва або ШОС. Російські пропагандисти поспішили назвати саміт актом підтримки росії, проте, в реальності план путіна провалився з тріском.
- На саміті Шанхайської організації співробітництва путін уже ледве ходив. Диктатору довелось опиратись на президента Туреччини Реджепа Ердогана.
- Путін відкрито погрожує ударами по цивільній інфраструктурі України. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що "попередженнями" диктатор намагається не лише шантажувати українську сторону, а й заспокоїти свій електорат, який закидає путіну "нездатність захистити росію".
Зверніть увагу – Яковенко про саміт ШОС та участь у ньому путіна: дивіться відео