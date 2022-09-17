Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Російський диктатор на пресконференції саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) почав виправдовуватися за поразку російської армії на Харківщині.

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Чому путін тримав руку в кишені штанів

За словами Клочка, не так важливо, про що говорив президент країни-агресорки, як те, як він себе при цьому поводив.

Путін говорив на публіку, стоячи з рукою в кишені штанів. Це дуже показовий момент, про це мало хто говорив. Я звернув на це увагу, і це мені видалося дуже дивним. Я не пам'ятаю жодного разу, щоб путін ховав руку,

– зауважив політичний експерт.

За його словами, зазвичай російський диктатор тримав руки на видноті і був впевненим в собі. Однак цього разу усе виглядало зовсім інакше.



Путін поклав руку до кишені штанів / Скріншот з відео пресконференції диктатора на саміті ШОС

"Це не той путін, який 22 лютого розповідав нам, що ленін заснував Україну. Це зовсім інший путін, який дуже боїться того, що події дуже швидко розгортаються не в тому руслі, якого б він хотів", – наголосив Клочок.

Що свідчить про слабкість путіна

Експерт додав, що суть промови також демонструє безвихідне становище, у якому опинився російський диктатор.

Очільник кремля заявив, що "київська влада" відмовилась від всіх домовленостей щодо мирних переговорів. А Зеленський, за словами путіна, не хоче зустрічатися з ним, бо нібито не готовий.

Сильний лідер країни навряд чи буде робити такі заяви. Він би мав диктувати свою позицію. Переговори чи навіть згадка про них – це слабкість,

– зазначив Клочок.

Як путін просить Україну про переговори

За словами політичного експерта, навіть якби слова путіна про переговори були обмовкою, то це все одно свідчить про те, що він піддався наполяганням Реджепа Таїпа Ердогана, який доносить до нього ідею про необхідність перемовин.

Путін прямо сказав, що хоче переговорів. Це свідчення того, що він не здатний змінити хід подій на фронті. Ба більше, путін скористався можливістю такого майданчика (саміт ШОС – 24 канал), щоб вкотре запросити Україну на переговори,

– сказав Клочок.

Він нагадав, що позиція України у питанні переговорів чітка і зрозуміла: спочатку росія має вивести війська на кордони України на 1 грудня 1991 року. Лише після цього можна говорити про якісь перемовини.

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