Нинішній український контрнаступ сприятиме зростанню міжнародної допомоги. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у новому інтерв'ю.

Зверніть увагу Путін ще може "перевзутись", йому шукають заміну, – опозиціонер про перемовини з Україною

Україна воює заради перемоги

Ми воюємо з росією не заради того, щоб отримати можливість з ними поговорити, а заради того, щоб перемогти,

– сказав Кулеба.

За його словами, будь-яка війна завершується переговорами. Але сьогодні переговори з росією ведуться на полі бою, і це єдиний вид переговорів, який вона реально розуміє.

"Але ми готові сісти і за стіл, якщо йтиметься про повне відновлення територіальної цілісності України. І це ми дуже чітко всім партнерам артикулюємо, вони теж не виключають можливість переговорів, серед тих, як ви сказали, серйозних партнерів", – зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що всі партнери погоджуються з нами, що нині немає жодних індикаторів, що росія готова до таких серйозних переговорів, або що вже склалися умови для таких переговорів.

Фантазії росіян про переговори: що відомо

Окупанти вже не тільки фантазують про те, що треба сідати за стіл переговорів. Вони вже хочуть переговорів із Заходом. Звісно, що мають намір все перекрутити так, ніби цивілізований світ не може без росії. Насправді ж, ворогу треба позбутись санкцій, які нещадно нищать його економіку.

У росії вирішили навіть називали свої "умови" Києву для переговорів. Ба більше, Москва нібито чекає, поки українська сторона сама запропонує сісти за стіл переговорів.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна у жодному разі не піде на переговори з росією у теперішній ситуації. Адже новий умовний "Мінськ-3" може буквально знищити державу.

До речі – Блінкен пропонував Зеленському переговори з путіним: дивіться відео