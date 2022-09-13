Після такої втечі російських військових це просто смішно. Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов.

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Які є сценарії для росії, щоб змінити ситуацію

Йти на перемовини вони теоретично можуть, але хто з ними зараз буде розмовляти?,

– зауважив російський опозиціонер.

В Україні заявили, що готові до переговорів тільки після деокупації усіх територій, включно з Кримом. Путін на повернення Криму не може піти, оскільки це "вб'є його політично".

"Вони можуть спробувати використати ядерну зброю, хоча це ризикований сценарій насамперед для них самих", – розповів політолог.

Так, наказ щодо використання ядерної зброї може призвести до спроби воєнного перевороту в росії. Цілком ймовірно, що у країні-агресорці ще лишились військові, які не хочуть "згоріти у полум'ї ядерної війни".

Теоретично вони (росіяни – 24 канал) можуть спробувати оголосити загальну мобілізацію, але це також ризикований сценарій саме для них, аніж для українців,

– зазначив Галлямов.

За його словами, упродовж останніх пів року тема війни у країні-агресорці стала менш популярною. Отже, оголошення загальної мобілізації може ще більше погіршити ситуацію та спричинити протести у росії.

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Росіяни шукають путіну заміну

На думку Галлямова, найбільш надійним варіантом покращення свого становища для росіян є заміна президента країни-агресорки наступником. Ця ідея поступово розвивається в головах російських політиків.

Протягом останніх днів було декілька звернень опозиційних муніципальних депутатів з Санкт-Петербургу до держдуми з пропозицією розпочати процедуру імпічменту путіна,

– розповів російський опозиціонер.

Також депутати муніципальної ради Ломоносівского району Москви звернулися до російського президента з закликом піти у відставку. Ба більше, у росії навіть створили петицію щодо відсторонення путіна.

Нагадаємо, міжнародний оглядач Іван Яковина припускав, що найімовірнішим наступником владіміра путіна є очільник чечні рамзан кадиров. Сам російський президент, ймовірно, не проти такої заміни, оскільки розуміє, що кадиров є людиною, яка зобов'язана особисто йому за все, що має.