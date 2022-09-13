У Раді національної безпеки зі стратегічних комунікацій США оцінили успіхи українського війська, що проводить успішну операцію з деокупації. Джон Кірбі не впевнений, чи можна вважати прогрес остаточним, проте зауважив, що росіянам стало важче.

До теми Мінус 17 крилатих ракет, літак і 7 танків: свіжі втрати ворога

У Білому домі обережні з висновками щодо успіхів контрнаступу

У Білому домі не впевнені, що нещодавні успіхи України є головним поворотним моментом у війні, але головний радник назвав останні події на українському фронті "вражаючими". Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі заявив, що не знає, чи можна вважати швидкий прогрес на фронті остаточним.

Але очевидно, що це вражаючі військові звіти. Що ми будемо робити, так це продовжувати надавати їм інструменти та можливості, необхідні для досягнення успіху,

– сказав він.

Раніше в понеділок президент Володимир Зеленський заявив, що з початку вересня українські війська відвоювали 6000 квадратних кілометрів на сході та півдні країни.

Кірбі не став оцінювати, скільки саме квадратних кілометрів повернула Україна. Проте він зауважив, що контрнаступ ЗСУ вплинув на росіян, змусив їх відступити та відмовитися від територій.

Путіну стало значно складніше приховувати втрати у війні

Джон Кірбі наголосив, що володимиру путіну тепер стало значно важче "приховувати від російського народу масштаб своїх невдач в Україні".

При цьому він зауважив, що з перших днів повномасштабної війни росіяни "не мали згуртованості підрозділів, у них не було хорошого керівництва, у них не було морального духу, вони втікали від бійки навіть у перші пару тижнів у Києві та навколо нього".

Зауважимо, що за підрахунками Forbes впродовж активного контрнаступу (6 – 11 вересня) ЗСУ знищили російської техніки на 670 мільйонів доларів. Мовиться про 590 одиниць техніки, а саме:

86 танків – 133 мільйони доларів;

158 бойових броньованих машин – 94 мільйони доларів;

106 артилерійських систем – 85 мільйонів доларів;,

159 автомобілів – 24 мільйони доларів;

6 літаків – 113 мільйонів доларів;

7 гелікоптерів – 73 мільйони доларів;

10 одиниць спецтехніки – 90 мільйонів доларів;

6 ППО – 42 мільйони доларів;

17 РСЗВ – 15 мільйонів доларів.

До теми – ситуація на 202 день повномасштабної війни: дивіться відео