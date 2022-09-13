В Совете национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США оценили успехи украинской армии, которая проводит успешную операцию по деоккупации. Джон Кирби не уверен, можно ли считать прогресс окончательным, однако заметил, что россиянам стало труднее.

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В Белом доме осторожны с выводами об успехах контрнаступления

В Белом доме не уверены, что недавние успехи Украины являются главным поворотным моментом в войне, но главный советник назвал последние события на украинском фронте "впечатляющими". Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заявил, что не знает, можно ли считать быстрый прогресс на фронте окончательным.

Но очевидно, что это поразительные военные отчеты. Что мы будем делать, так это продолжать предоставлять им инструменты и возможности, необходимые для достижения успеха,

– сказал он.

Ранее в понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября украинские войска отвоевали 6000 квадратных километров на востоке и юге страны.

Кирби не стал оценивать, сколько квадратных километров вернула Украина. Однако он отметил, что контрнаступление ВСУ повлияло на россиян, заставило их отступить и отказаться от территорий.

Путину стало гораздо сложнее скрывать потери в войне

Джон Кирби подчеркнул, что владимиру путину теперь стало гораздо труднее "скрывать от российского народа масштаб своих неудач в Украине".

При этом он отметил, что с первых дней полномасштабной войны россияне "не имели сплоченности подразделений, у них не было хорошего руководства, у них не было морального духа, они убегали от драки, даже в первые пару недель в Киеве и вокруг него".

Заметим, что по подсчетам Forbes в течение активного контрнаступления (6 – 11 сентября) ВСУ уничтожили российскую технику на 670 миллионов долларов. Речь идет о 590 единицах техники, а именно:

86 танков – 133 миллиона долларов;

158 боевых бронированных машин – 94 миллиона долларов;

106 артиллерийских систем – 85 миллионов долларов;

159 автомобилей – 24 миллиона долларов;

6 самолетов – 113 миллионов долларов;

7 вертолетов – 73 миллиона долларов;

10 единиц спецтехники – 90 миллионов долларов;

6 ПВО – 42 миллиона долларов;

17 РСЗО – 15 миллионов долларов.

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