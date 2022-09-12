Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, обстріл ТЕЦ-5 у Харкові чітко демонструє, що росія хоче посіяти паніку серед українців, щоб схилити владу до переговорів. Мовляв, ви не можете встояти проти нас, тому йдіть на перемовини. Але окупанти не розуміють, що це взагалі не спрацює.

Важливо Україна звільнила вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів своїх територій

Люди розуміють, що у найближчі 3-4 місяці може бути важко

Як наголошує Подоляк, в українському суспільстві давно існує консенсус – усі ми готові до труднощів, адже на кону стоїть саме існування української державності та нації. Люди розуміють, що таке війна, і яку ціну усі за це платять.

В Україні є консенсус. Ми розуміємо, що буде певна складність упродовж 3-4 місяців. Нам також було складно упродовж останніх 6,5 місяців. Ми чітко розуміємо, що таке війна. Чітко розуміємо, які наслідки будуть, якщо ми неправильно закінчимо війну, –

наголосив Подоляк.

Українці вже заплатили високу ціну за боротьбу проти окупанта. І вони не готові їм коритися. Росія це не розуміє, адже в них можна трішки натиснути на народ – і усі вже стоять на колінах. В Україні такого немає.

Росія намагається за всяку ціну сісти за переговори

Подоляк одразу підкреслив – фінал війни буде лише таким, який влаштує українське суспільство та Збройні Сили. Перемовини пройдуть за умовами України. Росія має виконати багато вимог.

За словами Подоляка, зараз окупанти намагаються змусити Україну сісти за переговори всілякими способами – то обстріляють енергетичну інфраструктуру, то президент Франції знову розповідає, що потрібно сідати за перемовини, щоб врегулювати "конфлікт".

Який конфлікт? У нас повноцінна війна на нашій території. Неспровокована. На мій погляд, щоб урегулювати все, треба закінчити війну на умовах України, –

зазначив Подоляк.

Зараз в росіян є дві стратегії, за якими вони "працюють". Перша – затягнути війну, зменшити інтенсивність бойових дій та продовжувати шантажувати Європу холодною зимою і виводити людей на мітинги. А також – паралельно обстрілювати енергетичну інфраструктуру України.

Інший варіант – негайно сісти за переговори, щоб зафіксувати нову лінію розмежування. Так вони хочуть юридично закріпити за собою нещодавно окуповані землі.

Умови росії неприпустимі. Вони буквально хочуть знищити українську державність.

Вони хочуть повну капітуляцію. Знищити уряд, президента, щоб українська державність припинила існування. І тоді вони, може, дозволять жити в ролі "білорусь 2.0". Тільки із ще більшим обмеженням свободи, –

підкреслив Подоляк.

Усі це розуміють, тому президент неодноразово наголошував, що умови переговорного процесу зараз абсолютно відсутні. Вони мають бути намальовані в рамках дорожньої карти. Там Україна хоче зафіксувати низку власних вимог, які має виконати росія.

Чітко комунікуємо з Ердоганом

Подоляк наголосив, що в України абсолютно чітка комунікація та розуміння із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Усі його заяви щодо перемовин завжди стосуються винятково майданчика переговорного процесу. Він ніколи не схиляв Україну до переговорів з росією та має чітке розуміння, що таке нормальний процес перемовин.

Подоляк про закиди щодо перемовин: дивіться відео

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запевнив, що зараз не розпочинатиме переговорів із росією. Він не бачить зараз бажання з боку кремля на конструктивні перемовини.