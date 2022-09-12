Свою позицію президент України розповів під час інтерв'ю Фаріду Закарії. Володимир Зеленський наголосив, що про перемовини можна говорити тільки після деокупації території України.

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Зеленський сказав, чи може завершитись війна, якщо путін буде при владі

Напевне це залежить тільки від нього. По даному факту, так може бути. Він ще буде керувати, а війна закінчиться. В принципі, я вважаю, що для нього це єдиний шанс вийти з цієї ситуації. По-іншому він не вийде,

– сказав Володимир Зеленський.

Також президент припустив, якщо все закінчиться після путіна, то буде питання до всього світу, коли наступить оте "після нього".

Коли Україна може почати перемовини з путіним

Президент відповів на питання, чи Україна розпочне перемовини з владіміром путіним у певний момент.

На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їх сторони бути конструктивними. Ультимативно мені однаково, чи це він чи хтось інший. Якщо це ультиматум, питання принципу, то я б точно не говорив,

– розповів Володимир Зеленський.

Додав, якщо це може бути договір, лише після того, як вони відійдуть з нашої території.

"Росія має з нами кордони. Це сусідня держава й там велика кількість людей. Навіть тоді, коли ми деокупуємо нашу державу, все одно нам прийдеться жити далі з цими кордонами", – запевнив президент.

Варто пригадати, що Володимир Зеленський заявляв, що не хоче вести мирні переговори з владіміром путіним щодо припинення війни в Україні. Адже не бачить з боку росії конструктивності.

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