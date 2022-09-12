Свою позицию президент Украины рассказал во время интервью Фариду Закарии. Владимир Зеленский подчеркнул, что о переговорах можно говорить только после деоккупации территории Украины.

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Зеленский сказал, может ли завершиться война, если путин будет у власти

Наверное, это зависит только от него. По данному факту так может быть. Он еще будет управлять, а война закончится. В принципе, я считаю, что для него это единственный шанс выйти из сложившейся ситуации. По-другому он не выйдет,

– сказал Владимир Зеленский.

Также президент предположил, если все закончится после путина, то будет вопрос ко всему миру, когда наступит это "после него".

Когда Украина может начать переговоры с путиным

Президент ответил на вопрос, начнет ли Украина переговоры с владимиром путиным в определенный момент.

На сегодняшний день нет. Я не вижу никакого желания с их стороны быть конструктивными. Ультимативно мне все равно, это он или кто-нибудь другой. Если это ультиматум, вопрос принципа, то я бы точно не говорил,

– рассказал Владимир Зеленский.

Добавил, если это может быть договор только после того, как они уйдут с нашей территории.

"У России есть с нами границы. Это соседнее государство и там большое количество людей. Даже тогда, когда мы деоккупируем наше государство, все равно нам придется жить дальше с этими границами", – заверил президент.

Стоит вспомнить, что Владимир Зеленский заявлял, что не хочет вести мирные переговоры с владимиром путиным о прекращении войны в Украине. Ведь не видит со стороны россии конструктивности.

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