Нас підштовхують у напрямку мінського процесу, – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що не в його принципах починати розмову з тим, хто ставить ультиматуми. Через це на сьогодні президент України не бачить підстав для переговорів з росією.

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Я не бачу жодного бажання з їхньої сторони, щоб бути конструктивними. Щодо їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (путін – 24 канал) чи хтось інший. Це мій принцип – я не говоритиму з тим, хто ставить ультиматуми,

– заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що будь-які домовленості можливо досягнути лише за умови повного виведення російських військ з України.

Також Зеленський підкреслив, що Україну підштовхують до мирної угоди, на кшталт мінської. Та президент запевнив, що не погодиться на це.

"Я знаю, що деякі країни підштовхують нас у напрямку мінського процесу. Я хочу, щоб світ визнав, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, -3, -5, -10. Це дві різні речі, бо Мінськ – порожній папірець, який дозволить росії відпочити перед наступним вторгненням", – пояснив глава держави.

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У кремлі істерика після заяви Зеленського

У кремлі вже встигли відповісти на заяву Володимира Зеленського. Дмітрій Мєдвєдєв, прихвостень путіна, вирішив пригрозити Україні, Збройні Сили якої проводять успішні наступи.

Посіпака путіна погодився, що росія говорить ультиматумами та пригрозив, що в майбутньому вони будуть ще жорсткіші.

"Нинішні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він (Зеленський – 24 канал) їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах росії", – сказав мєдвєдєв.

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Ердоган хоче підштовхнути путіна до переговорів із Зеленським

Посередником між Україною і росією намагається виступати Туреччина. Очікується, що турецький лідер Реджеп Ердоган знову запропонує путіну прямі переговори із Зеленським.

Як пише CNN Turk, Ердоган і путін проведуть зустріч у Самарканді, Узбекистан. Повідомляється, що Ердоган повторить свою пропозицію провести прямі переговори Зеленського та путіна в Туреччині й "робитиме акцент на дипломатичному рішенні".

Основним питанням під час зустрічі Ердогана та путіна буде робота зернового коридору.

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