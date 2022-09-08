Берлусконі вважає, що може переконати путіна

Про це 86-річний Сільвіо Берлусконі, який наближений до російського диктатора владіміра путіна, заявив в ефірі телеканалу Rai1. На думку Берлусконі, йому або Меркель може вдатися переконати путіна.

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Я думаю, що Меркель зі мною чи сама може спробувати посередництво з путіним... З нею я б зміг спробувати переконати його,

– сказав Берлусконі.

Берлусконі висловив "жаль та розчарування" через те, що росія "зміцнює комуністичний тоталітаризм Китаю" замість зближення з ЄС.

При цьому Берлусконі заявив, що зближення росії та Китаю спричини західні санкції проти кремля. На думку колишнього лідера Італії, західні санкції проти росії не діють. Берлусконі заявив, що не бачить "жодних економічних втрат для путіна".

Водночас Берлусконі закликав уряд Італії відмовитися від постачання газу з росії, перш ніж москва прийме аналогічне рішення.

Яка позиція у Берлусконі щодо війни

Берлусконі та путін здавна мали теплі відносини. Зокрема, у 2015 році італійський політик відвідав окупований Крим і разом з путіним незаконно відкоркував 240-річну пляшку вина.

Після того, як і Берлусконі у 2011 році залишив пост прем'єр-міністра Італії, він підтримував зв'язок з путіним. Та після вторгнення путін перестав відповідати на дзвінки Берлусконі.

Російські ЗМІ повідомляли, що остання офіційна телефонна розмова Путіна й Берлусконі відбулася у вересні 2021 року, коли італієць святкував день народження.

У середині квітня Берлусконі вперше висловився щодо російського вторгнення в Україну. Він сказав, що розчарований поведінкою путіна. Тоді Берлусконі казав, що російська агресія привела кремль до рук Китаю.

Наприкінці травня колишній італійський прем'єр відзначився скандальною заявою. Він сказав, що Європа повинна докласти зусиль, щоб Україна прийняла вимоги путіна.

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