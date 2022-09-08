Берлускони считает, что может убедить путина

Об этом 86-летний Сильвио Берлускони, который приближен к российскому диктатору владимиру путину, заявил в эфире телеканала Rai1. По мнению Берлускони, ему или Меркель может удаться убедить путина.

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Я думаю, что Меркель со мной или сама может попробовать посредничество с путиным... С ней я бы смог попытаться убедить его,

– сказал Берлускони.

Берлускони выразил "сожаление и разочарование" из-за того, что россия "укрепляет коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с ЕС.

При этом Берлускони заявил, что сближение россии и Китая повлечет за собой западные санкции против кремля. По мнению бывшего лидера Италии, западные санкции против россии не действуют. Берлускони заявил, что не видит "никаких экономических потерь для путина".

В то же время Берлускони призвал правительство Италии отказаться от поставок газа из россии, прежде чем москва примет аналогичное решение.

Какая позиция в Берлусконе по поводу войны

Берлускони и путин издавна имели теплые отношения. В частности, в 2015 году итальянский политик посетил оккупированный Крым и вместе с путиным незаконно откупорил 240-летнюю бутылку вина.

После того, как Берлускони в 2011 году покинул пост премьер-министра Италии, он поддерживал связь с путиным. Но после вторжения путин перестал отвечать на звонки Берлускони.

Российские СМИ сообщали, что последний официальный телефонный разговор путина и Берлускони состоялся в сентябре 2021 года, когда итальянец праздновал день рождения.

В середине апреля Берлускони впервые высказался по поводу российского вторжения в Украину. Он сказал, что разочарован поведением путина. Тогда Берлускони говорил, что российская агрессия привела кремль в руки Китая.

В конце мая бывший итальянский премьер отметился скандальным заявлением. Он сказал, что Европа должна приложить усилия, чтобы Украина приняла требования путина.

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