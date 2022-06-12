Берлусконі двічі телефонував Путіну
Берлусконі, який у 2015 році відвідав окупований Крим і разом з Путіним незаконно відкоркував 240-річну пляшку вина, сказав, що намагався поговорити з російським диктатором.
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Колишній прем'єр Італії розповів журналістам, що двічі намагався особисто поговорити з Путіним після початку російського вторгнення в Україну. Та президент Росії не відповів йому.
Я зробив два телефонні дзвінки (Путіну – 24 канал) на початку цієї "операції" та не отримав жодної відповіді. Тому після цього я утримався від подальших спроб,
– сказав колишній глава уряду Італії.
Берлусконі, додав, що вони з російським президентом колись були дуже хорошими друзями.
Водночас Путін нещодавно відповів на дзвінки чинного італійського прем'єра Маріо Драгі. Але, на жаль, розмова з російським диктатором не принесла користі. Глава італійського уряду сказав, що не побачив проблисків миру.
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Позиція Берлусконі щодо російської агресії
- Берлусконі та Путін продовжили спілкуватися і після того, як італійський політик у 2011 році залишив пост прем'єр-міністра Італії. Обидва неодноразово заявляли, що їх пов'язують дружні стосунки.
- Російські ЗМІ повідомляють, що остання офіційна телефонна розмова Путіна й Берлусконі відбулася у вересні 2021 року, коли італієць святкував день народження. Окрім того, Путін вітав Берлусконі нарівні з чинними та колишніми главами інших держав з Новим роком та Різдвом у грудні 2021-го.
- У середині квітня Берлусконі вперше висловився щодо російського вторгнення в Україну. Він сказав, що розчарований поведінкою Путіна та зауважив, що російська агресія привела Росію до рук Китаю.
- Наприкінці травня колишній італійський прем'єр відзначився скандальною заявою. Він сказав, що Європа повинна докласти зусиль, щоб Україна прийняла вимоги Путіна.
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