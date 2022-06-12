Берлусконі двічі телефонував Путіну

Берлусконі, який у 2015 році відвідав окупований Крим і разом з Путіним незаконно відкоркував 240-річну пляшку вина, сказав, що намагався поговорити з російським диктатором.

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Колишній прем'єр Італії розповів журналістам, що двічі намагався особисто поговорити з Путіним після початку російського вторгнення в Україну. Та президент Росії не відповів йому.

Я зробив два телефонні дзвінки (Путіну – 24 канал) на початку цієї "операції" та не отримав жодної відповіді. Тому після цього я утримався від подальших спроб,

– сказав колишній глава уряду Італії.

Берлусконі, додав, що вони з російським президентом колись були дуже хорошими друзями.

Водночас Путін нещодавно відповів на дзвінки чинного італійського прем'єра Маріо Драгі. Але, на жаль, розмова з російським диктатором не принесла користі. Глава італійського уряду сказав, що не побачив проблисків миру.

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Позиція Берлусконі щодо російської агресії

Берлусконі та Путін продовжили спілкуватися і після того, як італійський політик у 2011 році залишив пост прем'єр-міністра Італії. Обидва неодноразово заявляли, що їх пов'язують дружні стосунки.

Російські ЗМІ повідомляють, що остання офіційна телефонна розмова Путіна й Берлусконі відбулася у вересні 2021 року, коли італієць святкував день народження. Окрім того, Путін вітав Берлусконі нарівні з чинними та колишніми главами інших держав з Новим роком та Різдвом у грудні 2021-го.

У середині квітня Берлусконі вперше висловився щодо російського вторгнення в Україну. Він сказав, що розчарований поведінкою Путіна та зауважив, що російська агресія привела Росію до рук Китаю.

Наприкінці травня колишній італійський прем'єр відзначився скандальною заявою. Він сказав, що Європа повинна докласти зусиль, щоб Україна прийняла вимоги Путіна.

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