Зеленський закликав до спільного розблокування українських портів

Володимир Зеленський 27 травня у соціальних мережах повідомив, що провів телефонну розмову з Драгі. Глава держави написав, що поінформував главу італійського уряду про ситуацію на фронті.

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За словами Зеленського, під час розмови він порушив питання постачання пального та обговорив шляхи запобігання продовольчій кризі. Президент закликав до спільного розблокування українських портів.

Також Зеленський заявив, що Україна очікує на оборонну підтримку.

Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поінформував про ситуацію на фронті. Очікуємо від партнерів подальшої оборонної підтримки України. Порушив питання постачання пального. Обговорили шляхи запобігання продовольчій кризі. Маємо спільно розблокувати українські порти,

– йдеться у повідомленні президента України.

Яка позиція в Італії щодо війни Росії проти України

Нещодавно італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі закликав припинити вогонь в Україні та повернутися до мирних переговорів. Та під час дебатів щодо ролі Італії в підтримці України він ухилився від питання про постачання зброї в нашу країну.

Ця тема створює напруженість у партії Драгі: проти поставок зброї Києву виступають "Рух 5 зірок" і права "Ліга". Разом з тим, Драгі не виключив, подальше постачання зброї в Україну.

19 травня стало відомо, що Італія подала до Організації об'єднаних націй мирний план для України, який має 4 етапи. У рамках оголошених етапів йшлося про припинення вогню, вступ України до ЄС та відмову від НАТО.

Після цього у Міністерстві закордонних справ України підтвердили те, що Італія запропонувала своє бачення припинення війни.

21 травня Володимир Зеленський інформував, що спілкувався з Маріо Драгі. Під час розмови сторони обговори 6 пакет санкцій проти Росії, який досі не ухвалений через Угорщину, та співпрацю в оборонній галузі.

Перед черговою розмовою із Зеленським глава італійського уряду зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну. Після цього Драгі сказав, що "не побачив проблисків миру".

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