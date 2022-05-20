Італія розробила план припинення війни

Наразі у МЗС України вивчають відповідні пропозиції, повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела.

Увага Італія передала ООН свій план миру для України, – ЗМІ

Україна високо цінує підтримку Італії в рамках Європейського Союзу та на двосторонньому рівні. Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни Росії проти України,

– йдеться у повідомленні.

Україна цінує будь-яку міжнародну допомогу

У МЗС також наголосили, що вітають будь-які міжнародні зусилля, які мають на меті допомогти відновленню миру на українській землі та в Європі.

Водночас будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі до суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Що цьому передувало

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав до термінового припинення вогню в Україні, щоб почати серйозні переговори щодо завершення війни.

Він додав, що Італія зробить все можливе, аби сприяти врегулюванню війни шляхом переговорів, але будь-яка угода повинна мати повну підтримку України, щоб бути стійкою.

Що передбачає план Італії

План включає не лише припинення вогню в Україні, а й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема ЄС, G7 та ООН. Та має кілька етапів, які мають відбуватися під наглядом Міжнародної групи сприяння. Вони складаються з таких пунктів:

припинення вогню, про яке потрібно домовитись під час бойових дій, а також ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН; вступ України за короткий термін до Євросоюзу та її нейтральний статус без приєднання до НАТО; угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та тимчасово окупованого Криму для розв'язання суперечностей за міжнародно визнаними кордонами; новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.

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