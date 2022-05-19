Так, країна розробила власний план миру та врегулювання ситуації в Україні. Документ розробило міністерство закордонних справ Італії за участю уряду держави.

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Зокрема, цей план включає не лише припинення вогню в Україні, а й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема Євросоюзом, G7 та ООН.

Якщо правда, що війна – це провал дипломатії, правда також і те, що саме дипломатія може покласти край війнам. Рано чи пізно вони всі закінчуються, і ми маємо бути готові з планами на післявоєнний період,

– сказав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Чотири етапи для подолання кризи

Ці етапи мають відбуватися під наглядом Міжнародної групи сприяння, мовиться у документі. Загалом, вони складаються з таких пунктів:

припинення вогню, про яке потрібно домовитись під час бойових дій, а також ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН; вступ України за короткий термін до Євросоюзу та її нейтральний статус без приєднання до НАТО;

До слова. Україна може отримати статус кандидата в члени в ЄС вже у червні 2022 року. Це питання є ключовим у переговорах президента Зеленського з іншими європейськими лідерами.

угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та тимчасово окупованого Криму для розв'язання суперечностей за міжнародно визнаними кордонами;

новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.

Зокрема, другий етап пов'язаний із багатосторонніми переговорами про майбутній міжнародний статус України і, зокрема, про можливу умову нейтралітету Києва, забезпечену міжнародною політичною "гарантією".

Цей документ вже передали до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша.

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