Италия разработала план прекращения войны

В МИД Украины изучают соответствующие предложения, сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники.

Италия передала ООН свой план мира для Украины, – СМИ

Украина высоко ценит поддержку Италии в рамках Европейского Союза и двустороннем уровне. Итальянская сторона действительно поделилась своим видением путей прекращения войны России против Украины,

– говорится в сообщении.

Украина ценит любую международную помощь

В МИД также подчеркнули, что приветствуют любые международные усилия, которые призваны помочь восстановлению мира на украинской земле и в Европе.

В то же время, любое политическое решение должно базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Италии Марио Драги призвал к срочному прекращению огня в Украине, чтобы начать серьезные переговоры по прекращению войны.

Он добавил, что Италия сделает все возможное для содействия урегулированию войны путем переговоров, но любое соглашение должно иметь полную поддержку Украины, чтобы быть устойчивой.

Что предполагает план Италии

План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, включая ЕС, G7 и ООН. Но есть несколько этапов, которые должны проходить под надзором Международной группы содействия, они состоят из следующих пунктов:

прекращение огня, о котором следует договориться во время боевых действий, а также ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН; вступление Украины в короткий срок в Евросоюз и его нейтральный статус без присоединения к НАТО; соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма для разрешения противоречий за международно признанными границами; новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

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