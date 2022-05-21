Зеленський зідзвонився з прем'єром Італії Драгі

Так, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі мав намір поговорити з президентом України. 21 травня телефонний дзвінок відбувся. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму твіттері.

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Під час дзвінка Зеленський і Драгі обговорили наступні питання:

співпрацю двох країн в оборонній галузі

необхідність ухвалення 6-го пакета санкцій проти Росії

розблокування українських портів

Зідзвонилися з ініціативи Маріо Драгі. Поговорили про співпрацю в оборонній галузі, необхідність прискорення 6-го пакета санкцій та розблокування українських портів,

– зазначив Зеленський.

Президент України також додав, що подякував Італії за беззастережну підтримку України на шляху до Європейського Союзу.

Італія розробила план припинення війни

Міністерство закордонних справ Італії за участю уряду держави розробило власний план миру та врегулювання ситуації в Україні. Він включає не лише припинення вогню в Україні, а й співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема, Євросоюзом, G7 та ООН.

Цей документ вже передали до генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша.

План Італії має 4 етапи, які складаються з таких пунктів:

припинення вогню, про яке потрібно домовитись під час бойових дій, а також ліквідація лінії бойових зіткнень під наглядом ООН; вступ України за короткий термін до Європейського Союзу та її нейтральний статус без приєднання до НАТО; угода між Україною та Росією щодо територій Донбасу та тимчасово окупованого Криму для розв'язання суперечностей за міжнародно визнаними кордонами; новий багатосторонній договір про мир та безпеку в Європі, який має забезпечити контроль за озброєннями та запобігання конфліктам.