Зеленский созвонился с премьером Италии Драги

Так, премьер-министр Италии Марио Драги собирался поговорить с президентом Украины. 21 мая телефонный звонок прошел. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере.

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Во время звонка Зеленский и Драги обсудили следующие вопросы :

  • сотрудничество двух стран в оборонной отрасли
  • необходимость принятия 6-го пакета санкций против России
  • разблокировка украинских портов

Созвонились по инициативе Марио Драги. Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокирования украинских портов,
отметил Зеленский.

Президент добавил, что поблагодарил Италию за безоговорочную поддержку Украины на пути в Европейский Союз.

Италия разработала план прекращения войны

Министерство иностранных дел Италии с участием правительства государства разработало свой план мира и урегулирование ситуации в Украине. Он включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН.

Этот документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

План имеет 4 этапа, состоящих из следующих пунктов:

  1. прекращение огня, о котором следует договориться во время боевых действий, а также ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН;
  2. вступление Украины за короткий срок в Европейский Союз и его нейтральный статус без присоединения к НАТО;
  3. соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма для разрешения противоречий за международно признанными границами;
  4. новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Заметим, в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили , что Италия предложила свое видение прекращения войны. В настоящее время в украинском МИД изучают эти предложения.

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