Зеленский созвонился с премьером Италии Драги

Так, премьер-министр Италии Марио Драги собирался поговорить с президентом Украины. 21 мая телефонный звонок прошел. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере.

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Во время звонка Зеленский и Драги обсудили следующие вопросы :

сотрудничество двух стран в оборонной отрасли

необходимость принятия 6-го пакета санкций против России

разблокировка украинских портов

Созвонились по инициативе Марио Драги. Поговорили о сотрудничестве в оборонной отрасли, необходимости ускорения 6-го пакета санкций и разблокирования украинских портов,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что поблагодарил Италию за безоговорочную поддержку Украины на пути в Европейский Союз.

Италия разработала план прекращения войны

Министерство иностранных дел Италии с участием правительства государства разработало свой план мира и урегулирование ситуации в Украине. Он включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности Евросоюзом, G7 и ООН.

Этот документ уже передали генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

План имеет 4 этапа, состоящих из следующих пунктов:

прекращение огня, о котором следует договориться во время боевых действий, а также ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН; вступление Украины за короткий срок в Европейский Союз и его нейтральный статус без присоединения к НАТО; соглашение между Украиной и Россией о территориях Донбасса и временно оккупированного Крыма для разрешения противоречий за международно признанными границами; новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.