Драгі заявив, що мир повинен бути на умових України

Відповідну заяву прем'єр-міністр Італії зробив, відкриваючи дебати про роль Італії в підтримці України. Драгі закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, щоб розпочати серйозні мирні переговори щодо припинення війни.

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Глава італійського уряду наголосив на важливості економічних санкцій проти Росії. За його словами, цей тиск повинен посадити Москву за стіл переговорів.

Припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше,

– сказав Драгі в Сенаті.

Прем'єр-міністр запевнив, що Італія зробить все, щоб сприяти мирному врегулюванню війни. Водночас він сказав, що будь-яка угода повинна мати повну підтримку України.

"Італія й надалі підтримуватиме український уряд у його зусиллях відбити вторгнення Росії. Ми будемо робити це у тісній координації з нашими європейськими партнерами", – сказав він.

Драгі ухилився від питання постачання зброї в Україну

Під час виступу Драгі не згадав прямо про те, чи продовжить Італія постачати зброю Україні. Ця тема створює напруженість в його керівній більшості. Проти поставок зброї Києву виступають "Рух 5 зірок" і права "Ліга", які ключові сторони багатопартійної коаліції.

Разом з тим, Драгі зазначив, що не виключає подальші поставки зброї. Відомо, що Італія прийняла три укази, що дозволяють поставки зброї, проте уряд не розкрив інформацію, про який тип йдеться.

Переговори між Україною та Росією призупинені

Мирні переговори між Україною та Росією щодо припинення війни призупинені. Відповідну інформацію повідомили в Офісі Президента, заявивши, що після зустрічі у Стамбулі ніякого просування у переговорах не відбулося.

Як повідомили в ОП, Росія продовжує шантажувати та ставити ультиматуми. Через відсутність конструктиву Україна призупинила процес на цьому етапі, однак не вийшла з переговорів, як про це заявляють пропагандисти у Кремлі.

Переговорний процес завис після того, як ЗСУ вибили росіян з Півночі й почали фіксувати факти звірств окупантів над цивільним населенням. Зокрема, президент Володимир Зеленський говорив, що українці не хочуть домовлятися з росіянами, а просто прагнуть їх вбити.

Також глава держави заявив, що Росія повинна відвести свої війська на позиції 24 лютого, щоб розблокувати переговорний процес.

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