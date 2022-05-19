Глава МЗС України Кулеба наголосив, що деякі європейські столиці упродовж останніх років дотримуються стратегічної двозначності щодо європейської перспективи України. Це необхідно припинити.

Зауважте Європарламент підтримав тимчасове скасування мит на українські товари

Це лише заохотило Путіна. Нам не потрібні сурогати статусу кандидата на членство, які демонструють "другосортне" ставлення до України та ображають почуття українців,

– заявив Кулеба.

"Це – боротьба з упередженнями"

Кулеба зауважив, що євроінтеграція України – це вже боротьба з упередженнями. Ще у 2016 році відбувся голландський референдум щодо України та угоди про асоціацію. Тоді у країні панували антиукраїнські настрої.

Глава МЗС України наголосив, що людину, яка стояла за цією кампанією, підтримала Росія. Мовиться про Тьєррі Боде.

Зауважте! Боде є відомим противником перспективи членства України у НАТО та ЄС. Він та його прибічники вважають, що це начебто спричинить дестабілізувальні наслідки для Центральної Європи. Окрім того, Боде є прихильником Росії та виступає за зближення Нідерландів з країною-окупанткою.

За словами Кулеби, головним упередженням є те, що Україна начебто не належить до Європи. Глава МЗС закликав Європу розглядати Україну як суверенну країну та судити її за її власні заслуги.

Кулеба також наголосив, що Європа змінюється. Дотримуватися старих концепцій не в її інтересах.

Що кажуть в ОП

Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – 19 травня озвучив позитивні прогнози. Він наголосив, що Україна може отримати статус кандидата в члени в ЄС вже у червні 2022 року. Наразі це питання є пріоритетом під час переговорів Володимира Зеленського з європейськими лідерами.

Глава ОП зауважив, що Україна вже виборола своє право бути в ЄС. Звичайно, це – тривалий процес. Однак вже зараз українці заслужили, аби ЄС зробив перший крок назустріч.

Стево Пендаровський – лідер Північної Македонії – написав Зеленському листа. У ньому мовиться, що процес розширення ЄС не має зупинятися на території Західних Балкан.

Пендаровський висловив слова підтримки Україні та українському народу.

"Така підтримка з боку країни, яка здобула статус країни-кандидата ще у 2005 році, але до сьогодні виборює право розпочати переговори про вступ, дуже важлива для України", – наголосив Єрмак.

Зауважте – Арестович назвав єдині умови для примирення з Росією: дивіться відео