Глава МИД Украины Кулеба подчеркнул, что некоторые европейские столицы на протяжении последних лет придерживаются стратегической двусмысленности относительно европейской перспективы Украины. Это нужно прекратить.

Заметьте Европарламент поддержал временную отмену пошлин на украинские товары

Это только побудило Путина. Нам не нужны суррогаты статуса кандидата на членство, которые демонстрируют "второсортное" отношение к Украине и оскорбляют чувства украинцев,

– заявил Кулеба.

"Это – борьба с предубеждениями"

Кулеба отметил, что евроинтеграция Украины – это уже борьба с предубеждениями. Еще в 2016 году состоялся голландский референдум относительно Украины и соглашения об ассоциации. Тогда в стране царили антиукраинские настроения.

Глава МИД Украины подчеркнул, что человека, стоявшего за этой кампанией, поддержала Россия. Речь идет о Тьерри Боде.

Заметьте! Боде – известный противник перспективы членства Украины в НАТО и ЕС. Он и его сторонники считают, что это якобы приведет к дестабилизирующим последствиям для Центральной Европы. Кроме того, Боде является сторонником России и выступает за сближение Нидерландов со страной-оккупантом.

По словам Кулебы, главным предубеждением является то, что Украина якобы не входит в Европу. Глава МИД призвал Европу рассматривать Украину как суверенную страну и судить ее за ее заслуги.

Кулеба также подчеркнул, что Европа меняется. Соблюдать старые концепции не в ее интересах.

Что говорят в ОП

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – 19 мая озвучил положительные прогнозы. Он подчеркнул, что Украина может получить статус кандидата в члены в ЕС уже в июне 2022 года. В настоящее время этот вопрос является приоритетом в ходе переговоров Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

Глава ОП отметил, что Украина уже завоевала свое право быть в ЕС. Конечно, это длительный процесс. Однако уже сейчас украинцы заслужили, чтобы ЕС сделал первый шаг навстречу.

Стево Пендаровский – лидер Северной Македонии – написал Зеленскому письмо. В нем говорится, что процесс расширения ЕС не должен останавливаться на территории Западных Балкан.

Пендаровский выразил слова поддержки Украине и украинскому народу.

"Такая поддержка со стороны страны, которая получила статус страны-кандидата еще в 2005 году, но до сих пор борется за право начать переговоры о вступлении, очень важна для Украины", – подчеркнул Ермак.

Заметьте – Арестович назвал единственные условия для примирения с Россией: смотрите видео