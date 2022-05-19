Европарламентарии поддержали отмену пошлин на украинский экспорт

Голосование в Брюсселе прошло сегодня, 19 мая. "За" проголосовали 515 евродепутатов. В то же время 11 воздержались, еще 32 выступили против.

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После голосования этот регламент должен утвердить еще Совет ЕС. В силу он вступит в июне. Упрощенный режим торговли будет действовать в течение одного года.

Что предполагает решение

Регламент предусматривает отмену пошлин на украинские товары, на которые они еще действуют. Системы входных цен на фрукты и овощи, а также тарифные квоты на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции.

То есть все украинские товары можно будет ввозить в ЕС без уплаты пошлин.

А антидемпинговые пошлины, введенные на украинские товары в течение действия регламента, не будут взиматься даже после завершения документа.

Цель проекта регламента

Российская неоправданная война против Украины оказывает крайне негативное влияние на способность Украины торговать с остальным миром, как из-за разрушения производственных мощностей, так и из-за недоступности значительной доли средств транспорта вследствие закрытия доступа к Черному морю,

– говорится в проекте регламента.

Упразднение торговых барьеров должно помочь смягчить влияние войны на экономику Украины, убеждены в ЕС.

Что этому предшествовало

Украинское правительство вело переговоры с европейскими коллегами об отмене пошлины еще раньше.

27 апреля Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь украинский экспорт в ЕС.

В результате украинская продукция станет более конкурентоспособной на европейском рынке.

Напомним, в США отменили 25% пошлин на украинскую сталь и изделия из нее . Такое решение будет действовать в течение 12 месяцев, то есть до мая 2023 года.

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